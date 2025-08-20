Bắt khẩn cấp nghi phạm đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TPHCM

TPO - Ngày 20/8, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/8, anh N.V.T. (30 tuổi, tài xế taxi công nghệ) khi chở khách trên đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), đến đoạn có rào chắn thi công, anh T. buộc phải đi vào làn ngược chiều để vượt qua công trình.

Khi đến trước số nhà 247 Trường Chinh, xe của anh T. va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, khiến người này ngã xuống đường. Anh T. lập tức xuống xe đỡ dậy và dìu vào lề đường.

Tuy nhiên, trong lúc anh T. đứng trước xe gọi điện cho công ty bảo hiểm, người thanh niên bất ngờ quay lại, lao tới đánh liên tiếp vào mặt anh. Cú đấm mạnh khiến anh T. chảy máu và gãy sống mũi, sau đó đối tượng bỏ đi, để mặc nạn nhân phải tự đến bệnh viện điều trị.

Sáng hôm sau, anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo. Nhận tin, lực lượng công an vào cuộc truy xét và xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Đức. Đến 21 giờ 20 ngày 18/8, các trinh sát đã bắt giữ Đức tại một địa điểm ở TPHCM.

Ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời quyết định tạm giữ Đức để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.