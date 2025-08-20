Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp nghi phạm đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/8, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/8, anh N.V.T. (30 tuổi, tài xế taxi công nghệ) khi chở khách trên đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), đến đoạn có rào chắn thi công, anh T. buộc phải đi vào làn ngược chiều để vượt qua công trình.

trv.png

Khi đến trước số nhà 247 Trường Chinh, xe của anh T. va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, khiến người này ngã xuống đường. Anh T. lập tức xuống xe đỡ dậy và dìu vào lề đường.

Tuy nhiên, trong lúc anh T. đứng trước xe gọi điện cho công ty bảo hiểm, người thanh niên bất ngờ quay lại, lao tới đánh liên tiếp vào mặt anh. Cú đấm mạnh khiến anh T. chảy máu và gãy sống mũi, sau đó đối tượng bỏ đi, để mặc nạn nhân phải tự đến bệnh viện điều trị.

Sáng hôm sau, anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo. Nhận tin, lực lượng công an vào cuộc truy xét và xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Đức. Đến 21 giờ 20 ngày 18/8, các trinh sát đã bắt giữ Đức tại một địa điểm ở TPHCM.

Ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời quyết định tạm giữ Đức để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Tài xế #Xe công nghệ #Công an TPHCM #Khởi tố #Bắt tạm giam #Đánh người

Xem thêm

Cùng chuyên mục