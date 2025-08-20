Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam sinh trường nghề ở TPHCM mất tích bí ẩn sau tin nhắn đi cắm trại

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/8, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận trình báo của bà Đỗ Thị Đẽn (57 tuổi) về việc con trai bà – Võ Đỗ Hiếu Thiện (18 tuổi, đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn) – mất liên lạc nhiều ngày qua.

Theo bà Đẽn, khuya 17/8, gia đình đi làm về không thấy Thiện ở nhà và gọi điện cũng không liên lạc được. Sau đó, gia đình nhận tin nhắn từ số điện thoại của Thiện cho biết đang đi cắm trại cùng trường trong 10 ngày. Tuy nhiên, khi gọi lại qua Zalo, Thiện bắt máy, nói đang ở khách sạn nhưng lập tức ngắt liên lạc khi bị hỏi địa chỉ cụ thể.

img-4965.jpg
Hình ảnh Thiện trước khi mất tích

Đến sáng 18/8, gia đình liên hệ giáo viên chủ nhiệm và được xác nhận nhà trường không tổ chức bất cứ hoạt động cắm trại nào.

Trưa 19/8, gia đình tiếp tục nhận thêm tin nhắn từ Thiện với nội dung “đang đi làm, một năm nữa mới về”. Sau đó, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Lo lắng cho con trai, bà Đẽn đã trình báo công an và cho biết gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bà tha thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ, ai có thông tin về Thiện xin liên hệ qua số điện thoại 0372939033 để gia đình sớm tìm được em.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Mất tích #Nam sinh #TPHCM #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục