Xã hội

Google News

[Clip] Xe tải rời hiện trường sau khi hất người đi xe máy ngã nhào xuống đường

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Đang lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế xe tải đánh lái tránh một xe khác đang đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm vào một xe máy khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường.

Tài xế xe tải không dừng lại kiểm tra mà vẫn tiếp tục lưu thông, rời khỏi hiện trường.

Người đi xe máy ngã nhào ra đường, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8 và được camera hành trình của một tài xế ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc cộng đồng mạng.

Theo nội dung video clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 8h ngày 20/8, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bích, hướng từ cầu Xáng (huyện Hóc Môn đi huyện Củ Chi, cũ).

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Mỹ, tài xế đánh lái để tránh một xe tải khác đang đi chiều ngược lại và xảy ra va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy loạng choạng, mất lái và ngã xuống đường. May mắn tuyến đường vắng, xe lưu thông ít nên người điều khiển chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi va chạm, xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không dừng lại giải quyết.

Clip được ghi lại bởi camera hành trình

Chiều cùng ngày, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an xã Bình Mỹ, TPHCM đang trích xuất camera an ninh khu vực đường Nguyễn Văn Bích để truy tìm xe tải và tài xế liên quan đến vụ va chạm giao thông để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#xe tải va chạm #tai nạn giao thông #TP.HCM #xe máy ngã #hiện trường bỏ chạy #công an truy tìm #đường Nguyễn Văn Bích

