Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệu tập đối tượng đánh tài xế taxi công nghệ ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi đánh tài xế, Đ. bỏ trốn cho đến khi bị công an triệu tập.

Ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường đã triệu tập Đ. (26 tuổi, ngụ TPHCM) để làm rõ hành vi hành hung một tài xế ô tô công nghệ giữa đường.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận là người trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội. Sau khi đánh tài xế, Đ. đã bỏ trốn cho đến khi bị công an triệu tập.

trv.png
Nam thanh niên áo trắng hành hung tài xế

Trước đó vào rạng sáng 17/8, một đoạn video clip ghi lại cảnh người đi xe máy ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao tới, liên tục đánh tài xế ô tô khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình cũ). Nạn nhân là anh N.V.T. (30 tuổi, tài xế xe công nghệ) đã đến công an trình báo và đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hiện Công an TPHCM đang lấy lời khai của Đ., đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy té ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao vào tấn công tài xế ô tô.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM). Nạn nhân là anh N.V.T, cho biết khi đang chở khách, đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường có hướng lưu thông ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. May mắn, anh T. thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau cú ngã, người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. và cho rằng mình bị thương, xe bị hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Video ghi lại vụ việc

Kết quả khám tại bệnh viện xác định anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi...

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#tài xế công nghệ #đánh nhau #Trường Chinh #TP.HCM #xã hội #bạo lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục