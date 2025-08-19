Triệu tập đối tượng đánh tài xế taxi công nghệ ở TPHCM

TPO - Sau khi đánh tài xế, Đ. bỏ trốn cho đến khi bị công an triệu tập.

Ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường đã triệu tập Đ. (26 tuổi, ngụ TPHCM) để làm rõ hành vi hành hung một tài xế ô tô công nghệ giữa đường.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận là người trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội. Sau khi đánh tài xế, Đ. đã bỏ trốn cho đến khi bị công an triệu tập.

Nam thanh niên áo trắng hành hung tài xế

Trước đó vào rạng sáng 17/8, một đoạn video clip ghi lại cảnh người đi xe máy ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao tới, liên tục đánh tài xế ô tô khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình cũ). Nạn nhân là anh N.V.T. (30 tuổi, tài xế xe công nghệ) đã đến công an trình báo và đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hiện Công an TPHCM đang lấy lời khai của Đ., đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy té ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao vào tấn công tài xế ô tô.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM). Nạn nhân là anh N.V.T, cho biết khi đang chở khách, đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường có hướng lưu thông ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. May mắn, anh T. thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau cú ngã, người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. và cho rằng mình bị thương, xe bị hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Video ghi lại vụ việc

Kết quả khám tại bệnh viện xác định anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi...