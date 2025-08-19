TPHCM Xe đầu kéo container cháy rụi trên quốc lộ 1

TPO - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc mang biển số TPHCM do tài xế T. điều khiển, lưu thông từ cầu Đồng Nai về trung tâm thành phố. Khi đến gần cầu vượt đi bộ số 1 (phường Linh Xuân), bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe.

Hình ảnh đầu kéo kéo theo rơ-moóc bốc cháy trong đêm

Chỉ trong ít phút, đám cháy lan nhanh bao trùm nắp capo, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Tài xế kịp thời mở cửa thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Ngọn lửa được khống chế, song phần đầu xe bị thiêu rụi.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cũng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Hiện nguyên nhân và mức thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.