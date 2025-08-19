Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM điều chỉnh lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm vào ngày 19/8.

Cụ thể, từ 6h – 9h ngày 19/8, các phương tiện tạm ngưng lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn từ Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

Lộ trình thay thế:

z6920465104199-bd7dc3a05f4a31163b28ef02d7f32d59.jpg
TP.HCM cấm xe nhiều tuyến trung tâm dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an
  • Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Thị Minh Khai: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – Hùng Vương – Lê Hồng Phong – Lý Thái Tổ – Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa – Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Văn Cừ: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – An Dương Vương – Nguyễn Văn Cừ.

Cũng trong khung giờ này, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi và ngược lại) sẽ bị hạn chế lưu thông.

Các lộ trình trình thay thế:

  • Hướng Lê Thánh Tôn → Lê Lợi: theo Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Lê Lợi.
  • Hướng Lê Lợi → Lê Thánh Tôn: theo Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Pasteur – Lê Thánh Tôn.

PC08 khuyến nghị người dân khi đi qua các tuyến đường trên cần giảm tốc độ, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Đáng chú ý, ngày 19/8 cũng là thời điểm khởi công dự án cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (giao lộ Đỗ Mười – Nguyễn Văn Quá). Đây là khu vực có mật độ phương tiện rất cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi công trình triển khai.

Để hạn chế ùn ứ, PC08 đề nghị người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, di chuyển chậm, chú ý quan sát biển báo và tín hiệu giao thông, không dừng đỗ xe tại khu vực thi công.

Đội CSGT An Sương sẽ được bố trí thường trực để điều tiết, hướng dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#TP.HCM #lưu thông #cấm xe #kỷ niệm 80 năm #công an nhân dân #giao thông #đường trung tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục