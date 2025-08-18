Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tự ngã sau phanh gấp, người đàn ông đánh tài xế xe ô tô gãy sống mũi

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Sau cú ngã trước đầu xe ô tô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.

Sáng 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy té ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao vào tấn công tài xế.

trv.png
Nam thanh niên áo trắng tác động vật lý lên tài xế áo đen (ảnh chụp lại tư camera hành trình)

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM). Nạn nhân là anh N.V.T. (30 tuổi, ngụ TPHCM), tài xế chạy xe ô tô dịch vụ.

Anh T. cho biết khi đang chở khách, đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. Lúc này, anh T. thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T., cho rằng vì xe anh T. làm mính té bị thương và xe hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Video ghi lại sự việc

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
