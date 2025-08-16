Xác định được danh tính nghi phạm sát hại tài xế công nghệ ở TPHCM

TPO - C.P.T (SN 2007) đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người" sau khi một tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây.

Như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 22h đêm 15/8 tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là anh P. (46 tuổi, quê Bạc Liêu), tài xế xe ôm công nghệ. Theo Công an TP.HCM, nghi phạm gây án là C.P.T, 17 tuổi, quê gốc Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai). T. hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án tối 15/8

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi nghe tiếng la hét, họ nhìn thấy anh P. đang giằng co với một nam thanh niên. Mặc dù bị đâm một nhát vào cổ, anh P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công. Chạy được một đoạn, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy, túi xách và ví tiền của anh P. vẫn còn nguyên vẹn.

Anh Lâm Hoàng Hải, em trai ruột của nạn nhân cho biết, P. là anh cả, chưa lập gia đình và thường chạy xe vào ban đêm. "Hai anh em tôi cùng sống trong căn nhà trọ ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Cả hai chúng tôi đều làm tài xế xe ôm công nghệ vì hoàn cảnh khó khăn", anh Hải chia sẻ và bày tỏ đau buồn khi nghe tin anh trai gặp nạn.

Anh Hải bàng hoàng khi nghe tin anh trai gặp nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ động cơ gây án và toàn bộ diễn biến vụ việc. Như vậy, chỉ sau vài giờ, bước đầu Công an TPHCM đã xác định được nghi phạm để tiến hành điều tra.