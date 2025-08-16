Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xác định được danh tính nghi phạm sát hại tài xế công nghệ ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - C.P.T (SN 2007) đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người" sau khi một tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây.

Như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 22h đêm 15/8 tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là anh P. (46 tuổi, quê Bạc Liêu), tài xế xe ôm công nghệ. Theo Công an TP.HCM, nghi phạm gây án là C.P.T, 17 tuổi, quê gốc Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai). T. hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

z6911657826545-e972f3062968d351c35fae0a939ba70b.jpg
Hiện trường vụ án tối 15/8

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi nghe tiếng la hét, họ nhìn thấy anh P. đang giằng co với một nam thanh niên. Mặc dù bị đâm một nhát vào cổ, anh P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công. Chạy được một đoạn, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy, túi xách và ví tiền của anh P. vẫn còn nguyên vẹn.

Anh Lâm Hoàng Hải, em trai ruột của nạn nhân cho biết, P. là anh cả, chưa lập gia đình và thường chạy xe vào ban đêm. "Hai anh em tôi cùng sống trong căn nhà trọ ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Cả hai chúng tôi đều làm tài xế xe ôm công nghệ vì hoàn cảnh khó khăn", anh Hải chia sẻ và bày tỏ đau buồn khi nghe tin anh trai gặp nạn.

z6912736050469-a332305bbc932c1862b52d3d9cd40e88.jpg
Anh Hải bàng hoàng khi nghe tin anh trai gặp nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ động cơ gây án và toàn bộ diễn biến vụ việc. Như vậy, chỉ sau vài giờ, bước đầu Công an TPHCM đã xác định được nghi phạm để tiến hành điều tra.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#nghi phạm sát hại tài xế #TPHCM #tài xế công nghệ #vụ án mạng #Châu Phú Tính #điều tra tội giết người #quận Trung Mỹ Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục