Lời khai của tên cướp sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM

TPO - Theo lời khai ban đầu, nghi phạm chủ đích đặt cuốc xe với ý định cướp xe, điện thoại mang ra Hà Nội làm ăn tuy nhiên không thành nên đã ra tay với nạn nhân.

Chiều 16/8, Công an TP HCM đang lấy lời khai Châu Phú Tính (18 tuổi, quê An Giang), nghi phạm sát hại ông L.H.P. (47 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ, tại hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng khống chế

Tính khai đã đặt cuốc xe trị giá 45.000 đồng để dụ ông P. vào hẻm, với ý định cướp xe và điện thoại mang ra Hà Nội “làm ăn”. Khi bị cảnh sát hỏi về nguyên nhân sát hại nạn nhân, Tính biện minh rằng bản thân “hoảng loạn nên gây ra cơ sự”. Con dao gây án được y mua sẵn, sau đó vứt bỏ trong bụi chuối gần hiện trường.

Lời khai của kẻ thủ ác

Camera an ninh cho thấy khoảng 22h18 ngày 15/8, ông P. chở Tính vào hẻm. Tại đây, hai bên xảy ra giằng co, ông P. bị đâm vào cổ nhưng vẫn cố gắng truy đuổi hung thủ ra đến đường lớn rồi quay lại. Ông gục xuống bên tường và tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương cho biết, thời điểm đó họ nghe tiếng la hét, chạy ra thấy ông P. chống cự quyết liệt nhưng sau đó gục ngã tử vong vì vết thương ở cổ. Tài sản của nạn nhân, gồm xe máy, túi xách và ví tiền, vẫn nguyên vẹn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.