Xã hội

Google News

TPHCM

Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ

Hoàng Thuận
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi anh Khánh rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ, người thân không thể liên và lặn lội tìm kiếm khắp nơi hơn nửa tháng nhưng vẫn không có kết quả.

Ngày 13/8, Công an phường Bình Tiên (TPHCM) phát đi thông tin truy tìm nam thanh niên rời khỏi nhà trọ hơn nửa tháng và người thân không thể liên lạc.

mat-lien-lac-2.jpg
Camera ghi cảnh anh Khánh rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ.

Trước đó, ngày 1/8, bà Trần Thị Vui (SN 1968, quê Sóc Trăng cũ) đến Công an phường Bình Tiên trình báo về việc con trai là Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990) rời khỏi nhà trọ ở phường Bình Tiên từ ngày 28/7 và không trở về.

Người thân cho biết, anh Khánh từ quê lên TPHCM đã nhiều năm và thuê trọ tại địa chỉ 10/59 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên. Trước khi mất liên lạc, anh Khánh làm việc, phụ buôn bán cùng người quen tại TPHCM để phụ giúp gia đình và thi thoảng chơi game trên điện thoại.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, chiều 28/7, sau khi đi làm về anh Khánh đón xe ôm công nghệ rời đi. Kể từ thời điểm này, gia đình không thể liên lạc và cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ anh. Gần nửa tháng nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả và đã trình báo cho Công an phường Bình Tiên để giúp đỡ.

mat-lien-lac.jpg
Đặc điểm nhận dạng của anh Khánh.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên đã lập hồ sơ ban đầu và phát thông báo đến Công an 168 xã, phường, đặc khu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) để phối hợp tìm kiếm.

Đặc điểm nhận dạng của anh Khánh, cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 70kg, tóc đen ngắn, dáng người đậm. Khi đi, anh Khánh mặc áo thun màu xanh, quần jeans dài màu xanh và không mang theo hành lý.

Công an đề nghị ai biết thông tin về anh Khánh liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số điện thoại 028.3967.1001, hoặc gọi cho chị Vui (số điện thoại 0357.897.363) để phối hợp xử lý.

Hoàng Thuận
