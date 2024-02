Thêm một cô gái 19 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 3 Tết

TPO - Theo người thân, trước khi rời nhà, chị Bàn Thị Thương có nói "ra ngoài một chút", rồi từ người trong gia đình không ai liên lạc được.

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát thông báo tìm kiếm chị Bàn Thị Thương (19 tuổi, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín).

Trước đó, Công an xã Nghiêm Xuyên, tiếp nhận tin báo của gia đình chị về việc cô gái này đi khỏi nhà từ trưa 12/2 (mùng 3 Tết) đến nay chưa thấy về.

Khi đi, chị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy hiệu Honda Lead màu xám.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu xin báo cho số điện thoại 0985.984.861 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Trao đổi với PV, người thân cho biết chị Thương quê ở tỉnh Tuyên Quang, lấy chồng tại xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, đã 2 năm nay và có con nhỏ hơn 1 tuổi, chị làm nghề may mặc.

Trước khi mất liên lạc, chị Thương cùng chồng đi chùa về, đến trưa mùng 3 Tết chị nói ra ngoài rồi “bặt vô âm tín”, dù đã liên hệ hai bên nội, ngoại tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Đây là vụ thông báo mất tích thứ 3 liên quan tới các cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Như đã đưa tin, hôm nay, sau nửa buổi sáng tìm kiếm, Công an thành phố Hà Nội thông báo đã tìm được chị Vũ Thị Tâm (trú Thanh Oai), người được cho là mất tích từ ngày 19/2.

Một vụ khác, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ người thân trình báo chị Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, quê Thanh Hóa) mất tích, không liên lạc được từ ngày 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn).

Theo thông tin gia đình cung cấp, thời điểm đó chị Linh mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Honda Vision màu đỏ.

Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, tìm kiếm chị Linh

Đến khoảng 12h30 ngày 19/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm H. M. H. (20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H. M. H. về tội Giết người và Cướp tài sản.