Cô gái 21 tuổi ‘mất tích’ tại Hà Nội: Tìm thấy thi thể nạn nhân, bắt giữ nghi phạm giết người

TPO - Sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra đã bắt giữ đối tượng nam giới quê ở tỉnh Bắc Giang, người này bị tình nghi sát hại chị Lê Thị Thùy Linh.

Tối 19/2, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị Lê Thị Thùy Linh (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Theo đó, đối tượng nghi vấn bị bắt là H. M. H (SN 2004, quê ở tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ người thân trình báo chị Linh mất tích, không liên lạc được từ hôm 16/02/2024 (mùng 7 Tết Giáp Thìn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh.

Một người thân của chị Linh chia sẻ với báo chí, vào chiều 16/2, chị Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn TP Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng.

Trước đó, chị Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19h ngày 16/2 thì mất liên lạc.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.