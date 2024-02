Tìm thấy cô gái 21 tuổi mất tích ở Hà Nội

TPO - Sau nửa buổi sáng tìm kiếm, Công an thành phố Hà Nội thông báo đã tìm được chị Vũ Thị Tâm (trú Thanh Oai), người được cho là mất tích từ ngày 19/2.

Ngày 20/2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội cho biết gia đình đã tìm được chị Vũ Thị Tâm (SN 2003 trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai).

Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa thấy về.

Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

Gần đây, xảy ra nhiều trường hợp các cô gái trẻ mất tích, sau đó được phát hiện tử vong, họ đều là nạn nhân của vụ án mạng.

Theo đó, Công an TP Hà Nội ngày 19/2 tiếp nhận thông tin từ người thân trình báo chị Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, quê Thanh Hóa) mất tích, không liên lạc được từ ngày 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn).

Theo thông tin gia đình cung cấp, thời điểm đó chị Linh mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Honda Vision màu đỏ.

Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, tìm kiếm chị Linh

Đến khoảng 12h30 ngày 19/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm H. M. H. (20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H. M. H. về tội Giết người và Cướp tài sản.

Cũng tình trạng tương tự, hôm 8/2 (tức 29 Tết), chị Vi Thị Thống (29 tuổi, quê Đồng Nai) sau tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM. Sau đó, chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về đến nhà, người thân cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại nhưng không có kết quả.

Lo lắng sự an nguy của con gái, gia đình chị Thống đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị Thống. Lực lượng Công an phường đã cùng với người nhà chị kiểm tra bên trong phòng trọ và ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường khu nhà trọ, nhiều địa điểm có liên quan, xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Thống và những đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương.

Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa ở chung dãy trọ với chị Thống có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24h khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Khoa đã dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản của nạn nhân. Sau đó, nghi phạm dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Thống.

Ngay sau đó, đối tượng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Thống.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.