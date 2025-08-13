Nữ sinh quê Nghệ An 'mất tích' sau khi rời nhà anh trai ở Hà Nội

TPO - Theo gia đình, sau khi lên nơi ở của người anh trai, nữ sinh lớp 10 quê Nghệ An được cho là đã rời nhà cùng bạn và mất tích 3 ngày nay.

Hình ảnh em Hoàng Thị Phương.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình tiếp nhận thông tin của gia đình em Hoàng Thị Phương (SN 15 tuổi, quê xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về việc Phương rời khỏi nhà từ tối ngày 10/8 đến nay chưa về.

Trao đổi với phóng viên, bố Phương cho biết, Phương vừa học hết lớp 9, chuẩn bị vào lớp 10. Vừa qua, Phương từ Nghệ An lên nhà anh trai ở Hà Nội chơi. Tuy nhiên, tối 10/8, Phương được cho là đã rời nhà anh trai đi cùng bạn.

"Một nhà xe xác nhận chở Phương từ Hà Nội về Nghệ An. Sau khi gia đình liên hệ với nhà xe đã trình báo cơ quan công an sở tại giúp tìm kiếm" - bố Phương chia sẻ.

Theo người thân trong gia đình, trước khi "mất tích" Phương không có biểu hiện bất thường, không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Ai biết hoặc nhìn thấy Phương ở đâu xin báo cho gia đình theo 0973.629.942 – 0967.199.783 - 033.565.2374).