Người đàn ông bị xử phạt vì để bò chạy vào đường hầm sông Sài Gòn

TPO - Liên quan đến vụ việc một con bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn gây hỗn loạn giao thông, một người đàn ông đã bị xử phạt.

Ngày 16/8, Phòng CSGT - CATP.HCM đã có thông tin về sự việc trên.

Theo đó, vào lúc 13h30 ngày 15/8/2025, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (phường An Khánh) có một đàn bò không có người trông coi. Ngay sau đó, Trung tâm đã điều lực lượng cứu hộ đến ngăn chặn, đồng thời báo Công an phường An Khánh để hỗ trợ xử lý.

Đến khoảng 13h40, đàn bò này đi qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, bất ngờ có một con tách đàn chạy thẳng vào bên trong đường hầm sông Sài Gòn hướng lưu thông từ phường An Khánh qua phường Bến Thành.

Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp lực lượng bảo vệ của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thực hiện điều tiết giao thông để đưa bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua hầm.

Qua xác minh, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường An Khánh mời chủ đàn bò là ông V.Đ.T (sinh năm 1966, ngụ tại phường Dĩ An, TP.HCM) đến làm việc. Tại trụ sở cơ quan Công an, ông T trình bày do sơ xuất trong khi đi ăn cơm trưa đã bị lạc mất một con bò trắng nặng khoảng 100 kg đi vào hầm sông Sài Gòn.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi “Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông” quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị ông T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.

CSGT làm việc với người chủ đàn bò

Phòng CSGT - CATP.HCM khuyến cáo người dân khi chăn dắt vật nuôi phải theo dõi cẩn thận, không để vật nuôi chạy ra đường giao thông mất kiểm soát, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

