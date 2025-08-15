Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn

Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn, sự việc hy hữu xảy ra trưa 15/8 khi một con bò nặng khoảng 100 kg bất ngờ chạy vào hầm sông Sài Gòn.

Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn. Clip: MH

Khoảng 11 giờ trưa, nhiều tài xế đang lưu thông hướng từ TP.Thủ Đức cũ về trung tâm TP.HCM đã phải giảm tốc độ đột ngột khi phát hiện một con bò chạy giữa đường trong hầm. Tình huống bất ngờ này đã khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm lại để tránh va chạm.

Ngay sau đó, các nhân viên quản lý hầm đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế con bò lại khi nó chạy đến giữa hầm. Đại diện Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn cho biết, trước đó họ đã phát hiện một đàn bò khoảng chục con không có người trông coi gần lối vào hầm.

Lực lượng chức năng đã cố gắng lùa đàn bò đi nơi khác, tuy nhiên một con đã hoảng loạn và chạy thẳng vào trong hầm. Sau khi bắt được, con vật đã được giao lại cho chủ sở hữu.

Theo đại diện trung tâm, khu vực gần lối vào hầm phía TP.Thủ Đức cũ có nhiều khu đất trống, người dân thường xuyên dắt bò ra ăn cỏ nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đơn vị quản lý hầm đã ghi nhận sự việc và sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xử phạt chủ đàn bò nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Dân Việt
#Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn #Giao thông hỗn loạn #Bò hầm Sài Gòn #Giao thông hỗn loạn #Bò lạc đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục