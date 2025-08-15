Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn

Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn, sự việc hy hữu xảy ra trưa 15/8 khi một con bò nặng khoảng 100 kg bất ngờ chạy vào hầm sông Sài Gòn.

Bò lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn. Clip: MH

Khoảng 11 giờ trưa, nhiều tài xế đang lưu thông hướng từ TP.Thủ Đức cũ về trung tâm TP.HCM đã phải giảm tốc độ đột ngột khi phát hiện một con bò chạy giữa đường trong hầm. Tình huống bất ngờ này đã khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm lại để tránh va chạm.

Ngay sau đó, các nhân viên quản lý hầm đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế con bò lại khi nó chạy đến giữa hầm. Đại diện Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn cho biết, trước đó họ đã phát hiện một đàn bò khoảng chục con không có người trông coi gần lối vào hầm.

Lực lượng chức năng đã cố gắng lùa đàn bò đi nơi khác, tuy nhiên một con đã hoảng loạn và chạy thẳng vào trong hầm. Sau khi bắt được, con vật đã được giao lại cho chủ sở hữu.

Theo đại diện trung tâm, khu vực gần lối vào hầm phía TP.Thủ Đức cũ có nhiều khu đất trống, người dân thường xuyên dắt bò ra ăn cỏ nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đơn vị quản lý hầm đã ghi nhận sự việc và sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xử phạt chủ đàn bò nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.