Truy tố tài xế trong vụ CSGT bám yên xe máy

TPO - Bất chấp hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của CSGT, Dương Trí Tài điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy. Đại úy Q. bám sau yên xe của Tài yêu cầu cho xe vào lề đường nhưng Tài không cho xe dừng lại mà vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Hành vi của Tài bị Viện Kiểm sát truy tố.

Hôm nay (14/8), Viện KSND khu vực 10 – TPHCM ban hành cáo trạng, truy tố Dương Trí Tài (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h15 phút ngày 22/5/2025, tại trước địa chỉ C14/19 Ấp 26, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (nay là C14/19 Ấp 42, xã Tân Nhựt, TPHCM), Dương Trí Tài điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên bị Tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc thuộc Công an TPHCM (gồm thiếu tá N.B.T., đại úy N.T.Q. và thượng úy P.H.N.) ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng Tài không chấp hành mà điều khiển xe tăng ga bỏ chạy.

Đại úy Q. bám sau yên xe của Tài yêu cầu Tài cho xe vào lề đường nhưng Tài không cho xe dừng lại mà vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Đại úy Q. dùng tay nắm vào cánh tay trái của Tài để giữ lại nhưng Tài vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Do bị mất thăng bằng, đại úy Q. bám vào yên phía sau xe và yêu cầu Tài dừng xe lại nhưng Tài tiếp tục chạy.

Khi Tài lái xe được khoảng 100 mét thì đại úy Q. ngồi lên được trên yên xe và yêu cầu Tài điều khiển xe vào lề đường. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Tài về trụ sở Công an xã Tân Kiên để làm việc và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Cáo trạng cho biết, tại cơ quan điều tra, Dương Trí Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về dân sự, đại úy Q. không có yêu cầu bồi thường.

Tân Châu
