Pháp luật

Gây tai nạn giao thông còn đánh lực lượng CSGT

Trương Định
TPO - Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tấn công lực lượng CSGT sau khi gây tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D.

hien-truong.jpg
Chiếc xe của chị H.T.H.N nằm tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS: 77L2 - 403.xx của chị H.T.H.N (SN 2000, phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã nằm trên đường.

Nhân chứng cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ít phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Lực lượng CSGT lập tức dùng mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu quay lại làm việc. Bất ngờ, người này dùng tay tấn công một CSGT và dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Tổ công tác sau đó đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam.

Danh tính được xác định là Ngô Văn Đức (SN 1993, phường Quy Nhơn Nam). Đức khai sau va chạm đã giấu xe máy biển số 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Chiếc xe sau đó cũng được thu giữ để phục vụ điều tra.

Trương Định
#Gia Lai #tai nạn giao thông #CSGT #bạo lực #đấu tranh chống tội phạm #quản lý trật tự đô thị #đối tượng gây rối

