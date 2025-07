Truy tìm ô tô gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 rồi bỏ trốn

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm xe gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân Đài rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 8/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn tại Quốc lộ 1 qua địa phận phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 10h50 sáng cùng ngày, tại Km1291+200 Quốc lộ 1 (thuộc khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài), xe máy mang biển kiểm soát 78H1-163.57 do bà P.T.A. (SN 1964, ở tại khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đi theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu phố An Thạnh, xe máy đã xảy ra va chạm với một ô tô (chưa xác định phương tiện cụ thể).

Vụ tai nạn khiến bà A. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm phương tiện gây tai nạn.