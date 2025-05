Bản tin Hình sự: Cảnh sát truy tìm tài xế xe ô tô bốc cháy sau va chạm giao thông

TPO - TIN NÓNG ngày 15/5: 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát lĩnh án vì bỏ lọt tội phạm; Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ chối luật sư chỉ định; Bắt tạm giam hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương miền Trung...

Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Kim Quyên (47 tuổi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương miền Trung, thuộc Bộ Công Thương, trụ sở tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra, ông Quyên chỉ đạo kế toán trưởng và thủ quỹ bỏ ngoài sổ sách tài chính kế toán nhiều nguồn thu dịch vụ và một số hoạt động sự nghiệp khác với tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Trong số tiền đó, ông Quyên cùng hai cấp dưới đã sử dụng trái quy định pháp luật hơn 2,4 tỷ đồng.

HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 9 tháng tù; Trịnh Ngọc Anh (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 5 tháng 5 ngày tù; Nguyễn Minh Phụng (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Vũ Đức Tân (cựu điều tra viên Công an huyện Tân Biên) 6 tháng tù, cho hưởng án treo và Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Biên) 9 tháng tù, cùng về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội); Lê Thanh Vân (cựu đại biểu Quốc hội, cựu Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội); Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước). Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ chối luật sư được chỉ định; còn bị cáo Lê Thanh Vân xin hoãn phiên tòa vì các luật sư bào chữa của ông đều vắng mặt.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Đại (35 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, ông N.V.C. (42 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) là người khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số bằng xe lăn) bị Nguyễn Quốc Đạt lừa đổi vé số giả trúng thưởng, chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu đồng cùng 6 tờ vé số. Đây là hành vi có tính chất nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản mà còn gây bức xúc trong dư luận vì đối tượng nhắm đến là người yếu thế.

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ án mạng do mẫu thuẫn tình cảm, xảy ra tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trước đó, tại khu vực thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, Phạm Thành Nam (SN 1995, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình) đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng và tay của chị A. (SN 1991, trú tại xã Tân Phong), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nam vứt hung khí tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy... Sau khoảng 3 tiếng từ khi gây án, Nam ra đầu thú.

Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm người đàn ông điều khiển ô tô trong vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường 2,5 thuộc phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/5, xe ô tô BKS Hà Nội do người đàn ông điều khiển xảy ra va chạm với xe máy của người phụ nữ. Sau vụ va chạm, xe ô tô bốc cháy phía trong khoang lái. Người dân phát hiện vụ việc đã dùng bình cứu hỏa dập lửa còn tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.