5 cựu cán bộ công an, kiểm sát lĩnh án vì bỏ lọt tội phạm

TPO - TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm nhóm cựu cán bộ công an, kiểm sát của huyện Tân Biên về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Hôm nay (15/5), HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 9 tháng tù; Trịnh Ngọc Anh (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 5 tháng 5 ngày tù; Nguyễn Minh Phụng (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên) 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Vũ Đức Tân (cựu điều tra viên Công an huyện Tân Biên) 6 tháng tù, cho hưởng án treo và Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Biên) 9 tháng tù, cùng về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Theo cáo trạng, ngày 20/4/2015, 3 người là Phùng Viết Đông, Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đắc Tuyên bị Công an huyện Tân Biên bắt quả tang khi đang sang Campuchia mua ô tô Lexus RX-350 về Việt Nam sử dụng. Những người này bị bắt khi đang di chuyển trên chiếc xe Lexus tại TPHCM, cùng với một số giấy tờ giả và biển số.

Các bị cáo đã không truy cứu trách nhiệm hình sự Đông, Anh và Tuyên và trả tự do cho cả 3 người, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm. Vụ việc sau đó đã bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và đã hủy quyết định không khởi tố hình sự.

Tháng 9/2018, TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt Tuyên, Đông, Tuấn Anh 14-16 năm tù. Hai năm sau, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với ông Tuyên, Đông và ông Anh về các tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.