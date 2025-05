Bản tin Hình sự: Vùng kín của bé gái bầm tím, nghi bị bạo hành ở cơ sở trông giữ trẻ

TPO - TIN NÓNG ngày 14/5: Làm giả thông báo của công an tỉnh để lừa đảo; Bắt một giám đốc công ty ở Bình Dương về tội lừa đảo; Ngày mai, tòa xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân...

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo thông báo của đơn vị nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Một số đối tượng xấu đã giả mạo văn bản thông báo của Công an tỉnh Quảng Nam về việc “Cập nhật số căn cước công dân, số định danh cá nhân để tích hợp thông tin vào sổ hộ khẩu điện tử” được cho là cập nhật trên Cổng thông tin điện tử quốc gia của Bộ Công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành Nhẫn (SN 1993, quê Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Thành Nhẫn là giám đốc của một công ty có chi nhánh tại tỉnh Bình Dương. Để có tiền trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân, Nhẫn đã liên hệ với một số đối tác kinh doanh máy móc, thiết bị và đưa ra mức giá bán rẻ hơn. Với thủ đoạn này, Nhẫn đã lừa được 2 công ty đối tác đặt mua hàng hóa với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng...

Ngày 6/5, Công an phường Dương Nội nhận được tin báo của anh N.C.Q (SN 2007, trú tại tỉnh Lai Châu) về việc bị nhân viên của một công ty có trụ sở trên địa phường Dương Nội chiếm giữ điện thoại khi đến xin việc làm. Công an phường Dương Nội đã cử tổ công tác đến công ty này để xác minh, làm rõ. Sau quá trình tổ công tác làm việc tại đây, đã xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến việc một người đàn ông mặc thường phục đi cùng tổ công tác có hành vi tát cô gái ngay tại công ty và được camera ghi lại.

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huyền Trang (SN 1996, ngụ TP. Phú Quốc) 22 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trang phải chấp hành 30 năm tù ở các bản án đã có hiệu lực trước đó. Trang từng có hai tiền án về tội lừa đảo vào các năm 2013, 2022, bị tuyên tổng cộng 30 năm tù. Bị cáo nhiều lần được hoãn thi hành án do mang thai, nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, Trang sinh liên tiếp 5 con nhỏ, mỗi con cách nhau chưa đầy 3 năm để "lách" thi hành án tù.

TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội). Cùng được xem xét kháng cáo là bị cáo Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước). Trong đơn, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng xin giảm nhẹ hình phạt, còn ông Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương kêu oan.

UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang chỉ đạo các cơ quan làm rõ vụ bé gái hơn 2 tuổi nghi bị bạo hành. Theo thông tin ban đầu, chị L. (29 tuổi, ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết) gửi con gái tên A. (SN 2022) tại một điểm giữ trẻ của người tên B. là chủ ở đường Nguyễn Công Hoan, khu phố 1, phường Mũi Né. Sau khi đón con về, chị L. tắm cho cháu A. thì phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím ở lưng, tay, trán... Đáng nói, bộ phận sinh dục của cháu bé bị bầm tím nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vết xước.