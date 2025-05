Vụ cán bộ công an bị tố tát cô gái: Lý do tổ công tác kiểm tra công ty

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị nhân viên công ty có địa chỉ trên địa bàn chiếm giữ điện thoại, tổ công tác Công an phường Dương Nội (Hà Nội) đã đến xác minh. Trong quá trình làm việc, một cán bộ công an phường bị tố có hành vi tát một phụ nữ tại trụ sở công ty này.

Liên quan đến việc người dân tố bị cán bộ Công an phường Dương Nội (Hà Nội) đánh tại trụ sở công ty trên địa bàn, Công an TP Hà Nội có thông tin về việc này. Cụ thể, ngày 6/5, Công an phường Dương Nội nhận được tin báo của anh N.C.Q (SN 2007, trú tại tỉnh Lai Châu) về việc bị nhân viên của một công ty có trụ sở trên địa phường Dương Nội chiếm giữ điện thoại khi đến xin việc làm. Công an phường Dương Nội đã cử tổ công tác đến công ty này để xác minh, làm rõ. Sau quá trình tổ công tác làm việc tại đây, đã xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến việc một người đàn ông mặc thường phục đi cùng tổ công tác có hành vi tát cô gái ngay tại công ty và được camera ghi lại. Ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc để xử lý theo quy định. Ngày 13/5, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ Nguyễn Đức Tâm để làm rõ hành vi có dấu hiệu sai phạm nêu trên. Thanh Hà