Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội

TPO - Ngày 11/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội khi đến làm việc tại 1 công ty trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an Thành phố xác định vào ngày 6/5, Công an phường Dương Nội có đến 1 công ty tại khu đất dịch vụ La Dương, Hà Đông để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến an ninh trật tự.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm đoạn video về việc một người đàn ông đã có hành vi đánh cô gái dẫn đến thương tích tại công ty có địa chỉ ở phường Dương Nội gây xôn xao dư luận.