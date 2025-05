Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội bắt nhóm 'choai choai' tấn công người đi đường để khoe chiến tích

TPO - TIN NÓNG ngày 7/5: Một phụ nữ tố bị người đi ô tô dùng dùi cui đập vào đầu vì không tránh đường; Hơn 20 khách hàng bị lừa nộp tiền 'chênh' mua nhà ở xã hội; Cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương bị cáo buộc lừa đảo 23 tỷ đồng

Liên quan đến việc hàng chục khách hàng tố cáo bị lừa mua nhà ở xã hội, Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 29/4 Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhiều khách hàng tin theo môi giới đã nộp tiền "chênh" từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để được mua suất "ngoại giao" nhà ở xã hội. Đến hạn cam kết nhưng khách hàng không được mua căn hộ, tiền cọc cũng không đòi lại được nên nhiều người đã tập hợp gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Khoảng 10h - 10h20 ngày 7/5, chị Nguyễn Thị M. (SN 1984, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy trên phố Phúc La, hướng từ cầu Kiến Hưng đi đường Cầu Bươu thì nhận được cuộc điện thoại nên dừng lại ven đường để nghe. Lúc này, một ô tô bán tải đi lên. Người trong xe kêu chị M. tránh đường để cho ô tô đi qua nhưng chị nói không thể tránh được do đường quá đông. Vừa dứt lời, người đàn ông trên ô tô bán tải dùng vật giống dùi cui vụt trúng mũ bảo hiểm của M. và trượt xuống đuôi mắt, gây choáng, chảy nhiều máu.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú là Ngô Đức Dũng (SN 1988, ở phường 3, thị xã Quảng Trị) và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Thảo (SN 1992, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Do chưa được Lâm Tiến Thái (SN 1986, trú tại phường 8, quận 4, TPHCM) giải quyết khoản nợ 2,3 tỷ đồng, Trần Văn Đầy Lớn (SN 1989, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thuê một số đối tượng cộm cán uy hiếp, chiếm đoạt số lượng lớn gỗ trị giá 1,124 tỷ đồng để trừ tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ninh Nhất (TP Hoa Lư) đã phát hiện một xe ô tô dừng đỗ ven đường tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Nhất có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong xe có một bộ da động vật nghi là của loài quý hiếm. Tài xế Đặng Hoàng Giang không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mang bộ da Báo hoa mai nói trên đến TP. Hoa Lư để bán cho một người với giá 310 triệu đồng.

Ngày 7/5, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (SN 1983, cựu thiếu tá, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Minh Kiên bị cáo buộc khi là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã lợi dụng chức vụ, lừa giúp nữ doanh nhân trong làm ăn rồi chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Sáng ngày 4/5, khi các bác sĩ và nhân viên y tế đang tích cực cấp cứu cho một bệnh nhân lớn tuổi có dấu hiệu suy hô hấp nặng và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Trong lúc cấp cứu, một nam thanh niên mặc áo đen, sau đó được xác định là con trai bệnh nhân đã xông vào buồng bệnh và bất ngờ hành hung một nhân viên y tế ngay tại nơi làm việc. Camera bệnh viện ghi lại cảnh người này đấm liên tiếp vào vùng đầu và mặt của nhân viên y tế, khiến nhiều người hoảng sợ, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí đánh người đi đường gây thương tích trên địa bàn quận Tây Hồ. Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ 14 đối tượng. Đáng chú ý, các đối tượng sinh năm 2006 đến 2009, trú tại Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Nội). Khi gặp người đi đường thì các đối tượng chặn xe, ném vỏ chai thủy tinh, dùng hung khí đánh gây thương tích để lấy “chiến tích”. Cảnh sát đã thu giữ 7 xe máy, 2 thanh kiếm, 1 đèn laser của nhóm đối tượng.