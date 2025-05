Bản tin Hình sự: Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' lăng mạ CSGT

TPO - TIN NÓNG ngày 4/5: Nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng khỏa thân, mặt bầm tím; Tạm giữ 5 đối tượng cầm hung khí đập phá quán ăn trong đêm ở Bình Dương; Mang súng tự chế và 560 viên đạn đi săn, 7 xạ thủ bị bắt...

Hàng xóm gần quán cà phê Dáng Xưa (trên đường Phạm Hùng, ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) không thấy chị N.T.D (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) mở cửa quán để kinh doanh. Khi chị H.T.H.M (45 tuổi, ngụ xã Trung An) đến tìm chị D. thấy cửa quán cà phê không khóa, chỉ khép hờ. Chị M. vào bên trong tìm kiếm thì phát hiện nữ chủ quán đang nằm trên nệm đặt dưới đất, trên người không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền.

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên mang theo hung khí đập phá quán ăn trong đêm trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ 5 đối tượng gồm Lý, Nguyên, Đức, Bảo, Tùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng hai đối tượng Hậu và Phong do có bệnh nền, sức khỏe không đảm bảo nên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt giữ 7 đối tượng mang 4 khẩu súng tự chế vào rừng săn bắn. Trước đó, 2 nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng vũ khí quân dụng vào rừng ở xã Cư Klông (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) để săn bắn. Sau một thời gian trinh sát, ngày 1/5, đơn vị đã triển khai 2 tổ công tác phối hợp với Công an xã Cư Klông mật phục bắt giữ 2 vụ với 7 đối tượng đang mang 4 khẩu súng cùng 560 viên đạn các loại vào rừng săn bắn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Huyền Trang về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc cho học sinh. Trước đó, bà N.T.T, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái tố cáo bị Trang lừa đảo chiếm đoạt số tiền 494 triệu đồng thông qua việc làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc. Sau khi nhận tiền, Trang sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ cá nhân, không thực hiện đúng cam kết rồi bỏ trốn.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại huyện Phong Thổ. Đối tượng cầm đầu là Giàng Thị Lâu (SN 1969) trú tại bản Tà Tê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Đáng chú ý, Lâu từng có tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, Lâu không hoàn lương mà còn móc nối người thân, họ hàng cùng địa bàn lập đường dây khép kín, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Tổ công tác CSGT khu vực II (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) tuần tra trên tuyến đường bê tông liên xã tại xã Phước Thuận thì phát hiện ông Huỳnh Văn Theo (SN 1977, trú tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Theo vi phạm ở mức là 0,499 mg/L khí thở. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản, ông không chấp hành, có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và dùng chân đá vào bàn làm việc của tổ công tác. Hiện công an đang điều tra ông Theo về hành vi chống người thi hành công vụ.