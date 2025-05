Bản tin Hình sự: Hai đối tượng đe dọa, yêu cầu CSGT chuyển tiền để rút đơn khiếu nại

TPO - TIN NÓNG ngày 3/5: 7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật; Diễn biến mới nhất vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’; Viện KSND Tối cao hủy quyết định giải quyết khiếu nại về vụ tai nạn khiến bé gái tử vong ở Vĩnh Long

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo Quốc hội về công tác của các tòa án 6 tháng đầu năm (từ 1/10/2024 - 31/3/2025). Về công tác của các tòa án 6 tháng đầu năm, ngành tòa án có 20 trường hợp bị kỷ luật hành chính; 1 người bị kỷ luật đảng hình thức khiển trách, đang xem xét xử lý kỷ luật hành chính; có 7 người bị xử lý hình sự. Liên quan đến công tác cán bộ, tính đến hết tháng 3/2025, Tòa án nhân dân có 13.920 biên chế (6.556 thẩm phán, 7.184 thẩm tra viên, thư ký tòa án và tương đương, 88 viên chức và các chức danh khác).

TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã quyết định đưa ông Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra xét xử về tội “Loạn luân”. Phiên tòa được xét xử kín trong tháng 5 này. Theo nội dung vụ án, ông Vân với bà Lê Thu Vân có 6 người con, trong đó có con gái L.T.K.D (32 tuổi). Còn ông Vân với bà Cao Thị Cúc có 2 người con, trong đó có con gái L.T.H.T (32 tuổi). Ông Vân biết rõ D. và T. là con gái ruột, nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu với hai người. Kết quả, D. sinh 2 con vào năm 2014 và 2015, còn T. sinh 1 con vào năm 2014.

Ông N.V.H (ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tổ chức nhậu tại nhà cùng với Dương Hoàng Thông (SN 1986, ngụ xã Hoà Khánh) cùng một số người khác. Sau đó, anh Đ.V.T (SN 2001) cũng đến nhậu chung (T. đã nhậu trước đó). Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên Thông và T. xảy ra cự cãi và thách thức nhau. T. bỏ về nhà khoảng hơn 5 phút sau cầm dao yếm dài khoảng 35cm quay lại đứng trước cửa nhà ông H. thách thức Thông ra đánh nhau.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V12 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS ngày 14/3/2025 đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 của Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân cái chết của 3 người trong khách sạn trên đường Dã Tượng. Danh tính ba người tử vong được xác định là ông H.M.N.D (39 tuổi, ở tỉnh Bình Định), chị N.T.B (28 tuổi, ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và cháu L.Đ.Q (5 tuổi, con riêng chị B.). Qua thông tin từ gia đình nạn nhân, vào ngày 30/4, chị B. cùng gia đình và bạn trai là H.M.N.D đi vào Nha Trang du lịch. Gia đình chị B. đã thuê 3 phòng lưu trú tại khách sạn trên đường Dã Tượng.

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Võ Trường Giang (56 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội kê khai – Kế toán thuế - Tin học; Lê Anh Dũng (54 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1 thuộc Chi cục thuế khu vực III (nay là Đội thuế liên huyện khu vực III), để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng hành vi trên, công an cũng đã khởi tố đối với Nguyễn Minh Kha (45 tuổi), kế toán trưởng Bưu điện huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Những cán bộ này bị khởi tố với cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm liên quan đến việc cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh bị các đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền để các đối tượng rút đơn khiếu nại trong việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng CSGT. Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưởng (SN 1983) và La Văn Tuấn (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Bắc Giang) có hành vi cưỡng đoạt tài sản (tiền) của cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại nhà ở của Hưởng để 2 đối tượng rút đơn khiếu nại đã gửi Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.