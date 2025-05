Diễn biến mới nhất vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

TPO - Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra cùng xác định ông Lê Tùng Vân đã loạn luân với 2 người con gái ruột. Tòa án cũng quyết định xét xử ông Vân cùng tội danh như đã kết luận.

TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã quyết định đưa ông Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra xét xử về tội “Loạn luân”. Phiên tòa được xét xử kín trong tháng 5 này.

Theo nội dung vụ án, khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 1988, ông Lê Tùng Vân cùng với bà Cao Thị Cúc (65 tuổi), bà Lê Thu Vân (đã chết) sống tại quận 6, TPHCM. Sau đó chuyển đến sống cùng một số người khác tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Quá trình chung sống, ông Vân với bà Lê Thu Vân có 6 người con, trong đó có con gái L.T.K.D. (32 tuổi). Còn ông Vân với bà Cúc có 2 người con, trong đó có con gái L.T.H.T. (32 tuổi). Những người này thường gọi ông Vân là thầy, tự xưng là đệ tử.

Ông Lê Tùng Vân biết rõ K.D. và H.T. là con gái ruột, nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu với K.D. và H.T. khiến K.D. sinh 2 người con vào năm 2014 và 2015, còn H.T. sinh 1 người con vào năm 2014.

Để che dấu hành vi loạn luân, vào tháng 12/2020, ông Vân bàn với 3 người con trai ruột là Lê Thanh Hoàn Nguyên (35 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (30 tuổi) cùng bà Cúc soạn một hợp đồng mua bán tinh trùng ghi thời điểm tháng 1/2014 giữa Vân và bà L.T.V., rồi đọc lại cho mọi người nghe để bà Lê Thu Vân viết lại theo nội dung mà Lê Thanh Hoàn Nguyên đã soạn sẵn. Thời gian ghi trên 3 giấy hợp đồng mua bán tinh trùng trùng khớp với thời gian sinh của 3 đứa trẻ do K.D. và H.T. sinh ra trong 2 năm 2014 và 2015 nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng xác minh từ năm 2011 đến năm 2014, cả K.D. và H.T. đều không tiến hành thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế trên cả nước, cũng như không xuất cảnh để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo ở nước ngoài.

Cơ quan chức năng tiến hành giám định cho kết quả, ông Lê Thanh Vân có quan hệ cha - mẹ - con với 2 người con gái ruột của mình và 3 bé sinh năm 2014, 2015.

Cơ quan chức năng không xử lý hình sự 2 người con gái của ông Vân vì cho rằng, 2 cô gái này không biết ông Vân là cha đẻ; bà Lê Thu Vân đã chết; không có căn cứ chứng minh bà Cúc đồng phạm. 3 người là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương cũng không bị xử lý hình sự vì không đủ căn cứ xử lý.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi biến nơi ở của mình thành nơi thờ tự tự xưng là ‘Tịnh thất Bồng Lai’ sau đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’, ônh Vân đã có những sai phạm dẫn đến bị tuyên án 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Chung vụ án, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương cũng bị tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù và bà Cúc chịu mức án 3 năm tù.

Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này đang bỏ trốn nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra. Ngày 27/7/2022, bà Vân ra đầu thú và được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe. Sau đó bà Vân chết vào ngày 28/7/2024 vì bệnh nặng.