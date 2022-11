Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt, phiên tòa vẫn tiếp tục

TPO - Hôm nay (2/11), TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' xảy ra tại nơi gọi là 'Tịnh thất Bồng Lai' (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tại phiên tòa, 5/6 bị cáo đang bị tạm giam là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) được cảnh sát dẫn giải đến phòng xử án. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, đang tại ngoại) vắng mặt. Một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt. Một số luật sư tham gia phiên xét xử đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, theo quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa, sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm. HĐXX đã tiến hành hội ý, sau đó chủ tọa phiên tòa đọc biên bản hội ý của HĐXX. Theo đó, HĐXX xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của những người nêu trên là hợp pháp, không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên HĐXX đã cho phiên tòa tiếp tục. Trước khi HĐXX tóm tắt bản án sơ thẩm, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh (Đoàn Luật sư TPHCM) đã đề nghị HĐXX hỏi bà Cúc về sức khỏe và cân nhắc, có thể cho bị cáo này vắng mặt tại tòa. Luật sư Hoàng Anh cũng đề nghị HĐXX giải quyết khiếu nại về chứng cứ; cho luật sư được tiếp cận chứng cứ điện tử; xem xét chứng cứ vừa được giao nộp cũng như việc vắng mặt bị hại, người liên quan… Đến gần 11 giờ trưa nay (2/11), HĐXX công bố xong nội dung bản án sơ thẩm và bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Tại phần tóm tắt bản án sơ thẩm, nội dung vụ án thể hiện: Ông Lê Tùng Vân đã biến điểm tu tại gia của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc thành 'Tịnh thất Bồng Lai' rồi đổi tên thành 'Thiền am bên bờ vũ trụ'. Các bị cáo đã đưa 5 video và 1 bài viết lên mạng xã hội Facebook, YouTube, có hình ảnh, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa (Long An), xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ). Tổng cộng, có 5 video và 1 bài viết trên mạng xã hội của nhóm người này được phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức. Bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo; các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Lê Tùng Vân. Bị cáo Cao Thị Cúc giúp bị cáo Lê Tùng Vân quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip đăng trên mạng xã hội. Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; 5 bị cáo còn lại từ 3 đến 5 năm tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 6 bị cáo đều kháng cáo, không đồng ý với toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.