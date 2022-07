Vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân kháng cáo

TPO - Nguồn tin riêng của Tiền Phong ngày 29/7 xác nhận, ông Lê Tùng Vân đã gửi kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên hôm 21/7. Đại diện TAND huyện Đức Hòa xác nhận nơi đây đã nhận được kháng cáo này.

Chiều 28/7, TAND huyện Đức Hòa tiến hành lập biên bản kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2022/HS-ST ngày 21/7 của TAND huyện Đức Hòa. Cán bộ tiếp nhận kháng cáo là ông Phan Anh Tú. Người kháng cáo là ông Lê Tùng Vân (chỗ ở hiện nay: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hộ khẩu: Quận 6, TPHCM).

Theo nội dung biên bản mà TAND lập, ông Vân kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Lê Tùng Vân cùng các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc không phạm tội.

Đồng thời, kháng cáo của ông Vân cũng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo và đình chỉ vụ án.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 3 đến 5 năm tù, cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nội dung vụ án thể hiện qua bản án như sau: Dưới sự chỉ đạo, điều hành của bị cáo Lê Tùng Vân, điểm tu tại gia của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đã phát triển thành "Tịnh thất Bồng Lai" rồi đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", các bị cáo dưới sự chỉ đạo của bị cáo Lê Tùng Vân đã đưa những hình ảnh, thông tin không đúng sự thật, vi phạm pháp luật.

Bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube. Bị cáo Lê Tùng Vân chỉ đạo quay clip, dựng rồi chính bị cáo duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội. Các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Lê Tùng Vân.

Còn bị cáo Cao Thị Cúc là chủ hộ, giúp bị cáo Lê Tùng Vân quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip đăng trên mạng xã hội.

Các bị cáo dùng mạng xã hội Youtube đăng 5 clip sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm đến uy tín, danh dự của đơn vị Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ). Những clip này có lượt xem, lượt like và bình luận cao đã gây mất an ninh trật tự địa phương, vi phạm pháp luật.