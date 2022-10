Đã có kết luận giám định ADN của 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

TPO - Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người cư ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ).