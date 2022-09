Bản tin 8H: Giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

TPO - Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu ADN của ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 24/9.

Tối 24/9, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ). Theo đó, cơ quan ANĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người đang hoặc đã từng sinh sống tại Tịnh thất Bồng lai. Trong ngày 24/9, việc lấy mẫu xét nghiệm đã xong, đang chờ kết quả. Trong 28 người này có những đối tượng đang bị tạm giam trong một vụ án khác và có khoảng 10 trẻ em.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, vào hồi 18h ngày 23/9, một vụ sạt lở đất lớn xảy ra tại khu vực đồi A1 của Nghĩa trang nhân dân Thống Nhất. Hiện trường vụ sạt lở dài 60m, rộng 10m, ước diện tích bị sạt lở khoảng 1.800m2 và làm khoảng 30 ngôi mộ bị sạt lở, rơi xuống dưới, hoặc bị vùi lấp. Đại diện Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai cho biết có 5 hàng mộ với khoảng 50 ngôi mộ cần phải di chuyển ra vị trí khác để đảm bảo an toàn. Công ty sẽ báo cáo với UBND tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu, xem xét sớm cho xây kè bê tông để đảm bảo khu nghĩa trang không bị sạt lở nữa.

Bộ Y tế cho biết đến ngày 20/9, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 259 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 75%; mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt 77%; mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đạt 88% và 60%. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 để khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vào 4 giờ sáng nay (25/9), tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 26/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông. Thời điểm này, bão giảm cấp do ma sát với đảo Luzon của Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.545 ca COVID-19, tăng 617 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.470.164 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.319 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.585.266 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 154 trường hợp, tăng 31 ca sau 24 giờ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/9, ông Lê Văn Sửu - Bí thư phường Nhơn Bình (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho hay, địa phương vừa phát hiện thi thể cô giáo V.T.H.P (33 tuổi, ở huyện Phù Cát, Bình Định), công tác tại Trường THCS Hải Cảng (phường Hải Cảng, Quy Nhơn), vào chiều cùng ngày tại khu vực đoạn giáp ranh giữa khu vực 3 và khu vực 6 của phường Nhơn Bình. Người nhà cho biết cô P mất tích từ ngày 20/9. Thời điểm đó, cô P dạy xong tiết 1 buổi sáng tại Trường THCS Hải Cảng và đi ra ngoài bằng xe máy BS: 77E1-281xx rồi mất liên lạc. (XEM CHI TIẾT)