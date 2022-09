Bản tin 8H: Trung tá công an tử vong tại trụ sở

TPO - Sau ca tuần tra đêm, trưởng công an xã ở Vĩnh Long được phát hiện đã tử vong tại trụ sở.

Chiều 23/9, Thượng tá Ngô Văn Thống - Trưởng Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xác nhận sự việc Trung tá N.T.T. (46 tuổi) - Trưởng Công an xã Đông Thạnh - tử vong tại trụ sở. Theo thông tin ban đầu, đêm 22/9, tổ tuần tra Công an xã Đông Thạnh, trong đó có Trung tá T. tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn. 1h sáng 23/9, Trung tá T. cùng 2 công an viên trực và nghỉ lại trụ sở công an xã. 6h cùng ngày, thấy Trưởng Công an xã Đông Thạnh chưa thức, một công an viên đến kêu dậy thì phát hiện Trung tá T. đã tử vong. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định do bệnh lý.

Ngày 23/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký quyết định khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng ở Hà Giang với tổng số tiền 149 triệu đồng. Trong đó có 2 công chức đang công tác tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang gồm: ông Phạm Ngọc Chuyển (SN 1963) và ông Phạm Văn Phú (SN 1962). Số tiền khen thưởng là 20 tháng lương cơ sở - 29,8 triệu đồng/người. 2 cán bộ còn lại đang công tác tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang là ông Khuất Duy Mỹ (SN 1959) và ông Nguyễn Ngọc Đức (SN 1963) với số tiền khen thưởng là 30 tháng lương cơ sở - 44,7 triệu đồng/người.

Ngày 23/9, Bộ Tài chính có công văn số 9691/BTC-CST gửi các Bộ, ngành xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu. Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội giao thẩm quyền cho UBTVQH điều chỉnh giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng, dầu. Theo đó, đề nghị giảm tối đa 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế GTGT đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.

Ngày 23/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.545 ca COVID-19, tăng 617 ca so với hôm qua. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 154 trường hợp, tăng 31 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.470.164 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.319 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.585.266 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Bộ GD&ĐT thống kê sau gần 1 tuần mở hệ thống tuyển sinh chung, tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học đạt gần 80%. Theo quy định, năm nay, thí sinh sau khi biết kết quả trúng tuyển đợt 1 (bao gồm tất cả các phương thức xét tuyển, trừ những thí sinh tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT đã xác nhận nhập học với trường đại học (ĐH) muốn học), phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 18/9 đến 17h00 ngày 30/9. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/9, Trung tá Nguyễn Hữu Việt, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Theo thông tin ban đầu, số lao động được giải cứu đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở, tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa Luật trực thuộc Đại học này. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo Quyết định thành lập, Trường Đại học (ĐH) Luật thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐH Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục ĐH của Bộ GD&ĐT và quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)