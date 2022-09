Bản tin 8H: Bé gái 13 tuổi lên xe máy đi theo người lạ mất tích nhiều ngày

TPO - Công an Thành phố Thủ Đức, TPHCM xác nhận đang làm rõ vụ bé gái 13 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày, khi theo một người đàn ông lạ.

Ngày 22/9, ông Trương Văn Tuấn Lớn (44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) cho biết gia đình đang tìm kiếm con gái Trương Thị Tuyết Mai (13 tuổi) mất tích nhiều ngày nay. Ông Lớn đã trình báo vụ mất tích lên cơ quan công an. Tối 17/9, trong lúc phụ mẹ bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức), Tuyết Mai nói với mẹ là đi vệ sinh nhưng lại đi bộ ra khu vực gần chợ, gặp và trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, cô bé lên xe máy của người này và di chuyển hướng Bình Chiểu về Bình Dương. Theo ông Lớn, Mai đã nghỉ học từ sau đợt dịch COVID-19, thỉnh thoảng ra chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trông hàng cùng mẹ. Mai không có điện thoại, thường mượn điện thoại của mẹ vào mạng xã hội nói chuyện với bạn bè.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (22/9) đến ngày 23/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Chiều và tối nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Cũng từ chiều nay đến ngày 23/9, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Theo tin từ Công an Thành phố Hà Nội vào ngày 21/9, trong 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an (20/6 - 20/9), lực lượng chức năng đã xử lý 76.274 trường hợp, ra quyết định xử phạt 85,128 tỷ đồng; tước hơn 8.000 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 537 ô tô, hơn 8.000 xe máy. Trên đường bộ, công an đã xử lý 75.688 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 83,868 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 8.214 trường hợp; tạm giữ 537 ôtô, 8.792 môtô, 107 phương tiện khác. Trên đường thủy nội địa, có 586 trường hợp bị xử lý, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 1,260 tỷ đồng, tạm giữ 1 phương tiện.

HĐND Thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Công viên Thiên An (Công viên hồ Thủy Tiên) ở xã Thủy Bằng sau nhiều năm bỏ hoang. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng nhằm phục vụ chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn tham quan du lịch. Chính quyền Thành phố Huế sẽ xây dựng tuyến đường đi dạo quanh hồ Thủy Tiên dài hơn 2.000 m, rộng 4,5-6 m, kết cấu bằng đá granit trên nền bê tông. Ngoài ra, thành phố còn đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước cho khu vực công viên. Công viên được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư hơn 70 tỷ đồng trên diện tích khoảng 20 ha đất. Năm 2004, công viên được đưa vào khai thác phục vụ du khách và bị bỏ hoang chỉ sau nửa năm.

Ngày 21/9, ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu kiểm điểm nhân viên ghi nhầm kết quả mở thưởng giải nhất đối với vé mang ký hiệu T9-K3 ngày 20/9. Theo ông Cận, kết quả mở thưởng giải nhất trị giá 30 triệu đồng mang số 14088. Tuy nhiên, nhân viên doanh nghiệp xổ số ghi nhầm trong biên bản mở thưởng là số 14008. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bạc Liêu, kết quả xổ số được trực tiếp trên truyền hình, các bản tin nhanh và website của công ty đều là số đúng. Khi phát hiện nhân viên ghi sai kết quả, công ty đã điều chỉnh biên bản để lưu.

Ngày 21/9 Việt Nam ghi nhận 2.287 ca COVID-19, giảm 890 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.465.691 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.666 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.582.688 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 128 ca. Ngày 20/9 ghi nhận 4 ca tử vong tại: An Giang (2), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/9, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Nam. Ông Nam bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm, cụ thể: ký quyết định cấp 5 lô đất có thu tiền sử dụng đất cho 5 cá nhân trái Luật Đất đai năm 2013. Đặc biệt, ông Nam liên quan đến sai phạm về việc triển khai dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông trên đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cùng ngày, ông Đặng Quang Hà (Phó Bí thư Huyện uỷ Kon Plông) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện. (XEM CHI TIẾT)