Bản tin 8H: Phát hiện 79 căn 'biệt thự' xây trái phép tại Phú Quốc

TPO - Cơ quan chức năng đã tháo dỡ 11/79 căn nhà giống biệt thự sân vườn xây dựng trái phép tại Phú Quốc.

Tối 19/9, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã phát hiện 79 căn nhà xây theo kiểu biệt thự trên đất do UBND xã Dương Tơ quản lý tại ấp Đường Bào. Những căn nhà này nằm trong khu đất rộng gần 190.000 m2. Hiện 11/79 căn nhà xây dựng trái phép đã bị tháo dỡ, một số đường bê tông vào khu đất cũng bị phá. UBND xã Dương Tơ yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực vi phạm sớm cung cấp hồ sơ, giấy tờ mua bán, chuyển nhượng đất cho cơ quan này, chậm nhất là 20/9, để xử lý theo quy định pháp luật. Việc xây dựng trái phép bắt đầu từ 4 năm trước. UBND xã Dương Tơ có mời những người xây dựng trái phép lên làm việc nhưng họ không hợp tác.

Ngày 19/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Thanh Hùng (nguyên Trưởng Công an huyện Thống Nhất) và ông Lê Đình Thôn (nguyên Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất). Theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, trong thời gian giữ chức, ông Hùng và ông Thôn đều thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý và biện pháp xử lý đối với xe ô tô biển số giả (80B-5879) đang bị tạm giữ tại công an huyện, dẫn đến mất tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra và xử lý người phạm tội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/9), Bắc Bộ ngày nắng, cao nhất có nơi 35 độ C. Chiều tối và đêm nay, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Từ 21/9, mưa dông khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; trong đó, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23-24/9. Chiều và đêm nay (20/9), từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông tại đây có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 19/9, Việt Nam ghi nhận 1.778 ca COVID-19, giảm 113 ca so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.460.227 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 559 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.579.588 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 93 ca. Ngày 18/9 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bình Thuận (1), Điện Biên (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.141 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1089/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021- 2026. Nguyên nhân do ông Hoan có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng vào ngày 30/6/2022. (XEM CHI TIẾT)

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường) được UBND thành phố quyết định và phê duyệt năm vào tháng 1/2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng... Dự án được tổ chức lễ động thổ ngày 11/10/2017 do Sở Y tế TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, tổng khối lượng mà liên danh nhà thầu đã thực hiện đến nay đạt khoảng 21,3%. Sở Y tế TP Cần Thơ cho rằng, nguyên nhân giải ngân chậm do thay đổi nguồn gốc hàng có xuất xứ Hungary. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/9, UBND TPHCM đã có quyết định thu hồi khu đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1). Theo đó, UBND TPHCM quyết định thu hồi 6.274,5m2 đất thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 17, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty Lương thực miền Nam-Công ty TNHH một thành viên (Vinafood 2), nay là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần). Trước đó, khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh từng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TPHCM chỉ đạo thu hồi. (XEM CHI TIẾT)