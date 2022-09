Bản tin 8H: Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường ký quyết định đình chỉ 5 công chức

TPO - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối 5 công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận.

Chiều 16/9, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký các quyết định về việc đình chỉ 5 công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của cơ sở kinh doanh khi tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam thực hiện hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét. Thời gian đình chỉ là 90 ngày kể từ ngày ký quyết định. Ban Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của các công chức nêu trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (17/9), Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ngày và đêm 17/9, Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Mưa dông khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình (Thái Bình), cho biết sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cô B.T.H. (37 tuổi, trú thôn An Lễ, xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình), giáo viên một trường mầm non, do nhảy cầu Hòa Bình xuống sông Trà Lý. Trước đó, tối 14/9, cô H. nhảy cầu để lại xe đạp mini, trên giỏ xe có áo chống nắng và một đôi dép nữ cạnh lan can cầu. Thi thể cô H. được tìm thấy tại khu vực gần cầu Vũ Đông (thuộc địa phận Vũ Đông, TP. Thái Bình), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6 km. Xe đạp mini là cô H. mượn của mẹ để đi giải quyết công việc. Theo người nhà, cô H. mới đi khám bệnh ở Hà Nội về, sau đó vẫn đi dạy bình thường.

Chiều 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với tài xế taxi tự ý thay đổi biển kiểm soát, tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, tài xế D.V.V. (SN 1994, trú tại huyện Giao Thuỷ, Nam Định) thừa nhận, vào ngày 19/8, dùng băng dính màu vàng trùng màu với biển kiểm soát 30E-805.xx của mình để che một phần chữ E thành chữ F. Mục đích của nam tài xế muốn qua mắt cơ quan chức năng, tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên đường.

Ngày 16/9 Việt Nam ghi nhận 3.080 ca COVID-19, tăng 117 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.454.079 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 59.923 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.508.736 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 129 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.137 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/9, UBND thành phố Thủ Đức (TP HCM) tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong khu 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP. Thủ Đức). Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, tính tới thời điểm này, TP HCM đã chỉ đạo TP. Thủ Đức tiến hành bồi thường bổ sung cho các hộ dân nằm trong khu vực 4,39 ha thuộc khu vực ngoài ranh khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Trong số 331 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay có hơn 80% hộ đã đồng thuận với chính sách bổ sung của thành phố. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/9, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ông: Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu… (XEM CHI TIẾT)