Bản tin 8H: Cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội tử vong trong tư thế treo cổ

TPO - Công an phường Tương Mai đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ việc một cụ ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 15/9, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cụ ông tử vong trong tư thế treo cổ. Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân tại ngõ 104 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, bất ngờ phát hiện ông T.N.N. (82 tuổi, đang tạm trú tại ngõ 104 Nguyễn An Ninh), tử vong trong tư thế treo cổ. Theo vị lãnh đạo, ông N. có hộ khẩu thường trú tại phường Trương Định, nhưng mới chuyển qua phố Nguyễn An Ninh tạm trú. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16/9 đến 17/9, Tây Bắc, Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Từ đêm 17/9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần. Ngày và đêm 16/9, phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 8, cả nước đã có hơn 17,1 triệu người tham gia BHXH, đạt tỉ lệ bao phủ gần 35% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, có hơn 15,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 13,9 triệu người, chiếm 28% lực lượng lao động trong độ tuổi; người tham gia BHYT đạt gần 87 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ gần 88% dân số. Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho hơn 9.000 người, hơn 80.000 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó có hơn 71.000 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần).

Ngày 15/9 Việt Nam ghi nhận 2.965 ca COVID-19, giảm 142 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.450.999 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 55.181 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.448.813 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 184 ca. Ngày 14/9 ghi nhận 5 ca tử vong tại: An Giang (2), Đồng Nai (1), Tây Ninh (2). Đây là ngày có số bệnh nhân tử vong cao nhất tại nước ta trong nhiều tháng qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.137 ca. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 phó chủ tịch và 1 nguyên phó chủ tịch gồm: ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực; ông Hồ Phước Thành, KPă Thuyên, Phó Chủ tịch tỉnh, và ông Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 15/9 tại khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Theo nhân chứng, vào khoảng 16h30, trong lúc đang thi công, bức tường của dự án trong khu công nghiệp bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới. 11 công nhân bị vùi lấp, trong đó có 5 nạn nhân đã tử vong. Số nạn nhân còn lại bị thương vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Mai Việt Trung - Bí thư Thị ủy An Nhơn cho biết, trước mắt, thị xã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình âm nhạc kết nối người hâm mộ bóng đá, ngày 15/9, Sở GTVT TPHCM thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1. Thời gian cấm xe từ 19h đến 22h ngày 16/9. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa & Thể thao để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông. (XEM CHI TIẾT)