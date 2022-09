Bản tin 8H: Kết luận vụ Cán bộ thi hành án ở Thanh Hóa lộ 'ảnh nóng'

TPO - Cán bộ Thi hành án thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị kiểm điểm vì lộ “ảnh nóng” với người yêu cũ.

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa kết luận ông N.D.Đ. - chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, vi phạm về đạo đức, lối sống của người Đảng viên, công chức. Cuối năm 2021, Cục nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ông Đ. lộ "ảnh nóng" với một người phụ nữ có gia đình và một số vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội. Qua làm việc, ông Đ. thừa nhận là người trong ảnh, tuy nhiên, theo ông Đ. bức ảnh đã chụp trước đó nhiều năm, khi đó ông Đ. có gia đình nhưng người phụ nữ còn độc thân, là người yêu cũ. Về việc ông Đ. bị tố đánh bài ăn tiền, đánh lô đề, do đơn tố giác nặc danh, hình ảnh và thông tin không rõ, không đầy đủ nên không thể kết luận ông Đ. vi phạm. Ông Đ. bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng do đã hết thời hiệu xử lý nên phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Khoảng 20h ngày 13/9 tại khu vực cầu Ông Buông 2, phường 9, quận 6, TP.HCM, nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông gần 50 tuổi đi bộ trên đường Hồng Bàng lên cầu Ông Buông 2, rồi dừng lại giữa cầu hút thuốc dưới trời mưa. Khoảng 5 phút sau, ông này lấy chai xăng mang theo tưới lên người rồi châm lửa. Lúc đám cháy bùng lên bao trùm người, ông này leo qua lan can nhảy xuống kênh Lò Gốm mất tích. Đến 21h45, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT sự cố va chạm giữa xe thang mặt đất và máy bay tại sân bay Nội Bài. Theo đó, ngày 7/9, một chiếc xe thang phục vụ hành khách đã va chạm vào máy bay VN-A564 tại ô số 56, bãi đỗ sân bay Nội Bài. Cả xe thang và máy bay đều của hãng hàng không Pacific Airlines. Vụ việc khiến vỏ cánh máy bay hư hỏng nhẹ. Máy bay phải ngừng khai thác để sửa chữa. Theo hình ảnh tại hiện trường, xe thang trong vụ việc là dòng xe đẩy bằng tay (không có động cơ) nên tương đối nhẹ. Cục Hàng không đang xác minh tình trạng của xe thang khi đó. Có thông tin, sức gió từ động cơ đã làm dịch chuyển xe thang dẫn đến va chạm.

Liên quan đến đoạn video nhóm du khách cởi áo tham gia teambuilding ở Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long gây phản cảm, tối 13/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác minh đoạn video được quay lại từ tháng 7/2020. Theo Zing, nhóm du khách là nhân viên, đại lý kinh doanh của một đại lý bán hàng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc. Nhóm đi du lịch tại Hạ Long từ ngày 25-26/7/2020 và tham gia tembuilding ở bãi tắm thuộc Khu du lịch Bãi Cháy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/9), các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ nắng đẹp, ít mưa. Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì ở miền Bắc đến hết ngày mai. Từ đêm mai (15/9), miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Chiều tối và tối 14/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa dông trên khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/9, Việt Nam ghi nhận 3.301 ca mắc COVID-19, tăng thêm 1.288 ca so với hôm qua. Đây là số ca mắc mới tăng cao nhất trong 24 giờ ở nước ta từ nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.444.927 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11.167 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.348.304 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 190 ca, tăng 16 trường hợp. Ngày 12/9 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Cao Bằng (1), Hà Nội (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.132 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Mới đây, trong nhóm facebook có tên “Đạo Phật”, tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện. Bài đăng đề cập đến một vụ tai nạn lật thuyền xảy ra vào chiều 9/9 trên sông Vu Giang ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến 6 người chết, 4 người bị thương; trong đó gia đình của bà Nguyễn Thị B. (ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) mất đi 3 người thân, cần được hỗ trợ. Lãnh đạo UBND xã Đại Cường khẳng định vào ngày 9/9, tại địa phương không xảy ra vụ lật thuyền nào. Qua tìm hiểu, hình ảnh trên là vụ tai nạn lật thuyền trên sông Vu Gia xảy ra vào ngày 25/2/2020. (XEM CHI TIẾT)