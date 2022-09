Bản tin 8H: Xe ô tô không biển va chạm xe máy, ba em nhỏ tử vong và bị thương nặng

TPO - Ô tô không có biển số va chạm với xe máy do thiếu niên 13 tuổi điều khiển. Hậu quả, hai nạn nhân tử vong và một em nhỏ 7 tuổi bị thương nặng.

Khoảng 11h19 cùng ngày 11/9, tại ngã tư đường Nguyễn Tuân - Lê Duẩn (tổ 1, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), xe máy BKS 81K5.0363, do K.D (13 tuổi) điều khiển, chở theo 2 em ruột là K.G (10 tuổi) và K.N (7 tuổi, cùng trú làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP Pleiku), bị ô tô không có biển số, hiệu Honda CRV màu trắng, do anh Trương Văn Chung (34 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, tông vào. Vụ tai nạn làm cháu K.D và K.G thiệt mạng, K.N bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-15/9, khu vực duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt tăng nhanh lên mức cao nhất 32-34 độ C. Riêng đêm 13/9, mưa dông rải rác có thể xuất hiện ở vùng núi. Ngày 16-17/9, miền Bắc quay trở lại với mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Vì vậy, thời tiết cuối tuần tới tại khu vực có thể diễn biến xấu. Nam Bộ nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, dẫn đến xuất hiện mưa rào và dông tập trung vào chiều tối, cục bộ mưa lớn. Trạng thái này có thể kéo dài đến ngày 21/9, duy trì cả ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên.

Ngày 11/9, Công an TPHCM cho biết vừa trục xuất 14 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ tại TPHCM. Theo đó, quá trình trục xuất, trao trả được thực hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Đây là đợt trục xuất thứ 3 của Công an TPHCM từ đầu năm 2022 đến nay. Giống như các đợt trước, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam của các đối tượng này là để tìm việc làm tại TPHCM hoặc sang lao động tại Campuchia.

Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn đệm làm chết 3 mẹ con, ngày 11/9, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tham gia chữa cháy tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, công an viên Phan Duy (40 tuổi, ở Thanh Oai) dũng cảm lao vào đám cháy. Khi đưa các nạn nhân ra ngoài, chiến sĩ Duy bị thương, ngạt khí. Trước đó, theo Công an Hà Nội, 3 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy là V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi), là mẹ con chủ xưởng chăn đệm. Ba nạn nhân đều qua đời tại Bệnh viện Bỏng quốc gia vào đầu tối ngày 10/9.

UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho bổ sung sân bay Mộc Châu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Dù đặt tên sân bay là Mộc Châu, đề xuất của tỉnh Sơn La chưa cho biết vị trí dự kiến đặt sân bay nằm tại huyện, xã nào trên địa bàn tỉnh. Văn bản cũng cho biết dự án sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch và phát huy giá trị Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Dự kiến tổng mức đầu tư sân bay Mộc Châu khoảng 6.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 11/9, Việt Nam ghi nhận 1.643 ca COVID-19. So với 24 giờ trước đó số mắc mới giảm 855 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.439.613 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 34.860 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.322.003 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 113 ca. Từ 17h30 ngày 10/9 đến 17h30 ngày 11/9 ghi nhận 3 ca tử vong tại: Hải Phòng (1), Tây Ninh (2). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.129 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận một cán bộ của đội Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt bị tông trọng thương khi đang thực thi nhiệm vụ. Vào lúc 14h50, khi đang tuần tra tại Km1014+400 QL1A thuộc thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Thiếu tá Hồ Đức Thuận phát hiện xe máy BKS 76E1-638.89, do Lê Đức Sơn (SN 2001, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chạy với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người Thiếu tá Thuận. Hậu quả, Thiếu tá Thuận bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)