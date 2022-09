Bản tin 8H: Thăng quân hàm cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.

Sáng 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã qua nhiều cương vị lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong Quân đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1986 đến 1988, sau đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Quân khu 2. Từ tháng 9/2019 đến nay là Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (13/9), miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa, có nắng. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa giông tập trung vào khoảng thời gian đêm và sáng). Cũng trong chiều và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa giông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trung Bộ ít mưa, nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày đều từ 33-34 độ, nhiều nơi trên 34 độ.

Khoảng 16h chiều 12/9, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn An Toàn Long (xã Xuân Hội) nên đã trình báo chính quyền địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.B.H. (26 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trước đó, ngày 10/9, sau khi đi khám bệnh tại TP Vinh, anh H. đã ra khu vực cầu Bến Thủy, để lại đồ dùng cá nhân rồi... mất tích. Lúc được tìm thấy, thi thể anh H. đang trong quá trình phân hủy, cách cầu Bến Thủy khoảng 15 km.

Ngày 12/9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông tin về việc xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Công ty TNHH Sức khỏe & Sắc đẹp Thái Tâm (địa chỉ tại đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1) đăng ký loại hình tắm hơi massage, xoa bóp và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự. Tuy nhiên, kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện nơi này khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng dù không được cấp phép. Lực lượng chức năng đã xử phạt 135 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa các nội dung quảng cáo chưa được cấp phép.

Ngày 12/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.013 ca COVID-19, tăng 370 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.441.626 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15.134 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.337.137 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 147 ca. Ngày 11/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hải Phòng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.130 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, sau hơn 2 tháng (từ 20/6 - 10/9) thực hiện cao điểm của Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản xử phạt hơn 600 nghìn trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tước hơn 100 nghìn Giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 153 nghìn phương tiện. Trong đó, phát hiện xử lý gần 90 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 400 tỷ đồng, tước hơn 55 nghìn Giấy phép lái xe. Điều đáng nói, số trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là hơn 1 nghìn trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/9, Trung tướng Tô Ân Xô Chánh văn phòng, Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) in thông tin "Nơi sinh" vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15/9 tới. Trước đó, hộ chiếu phổ thông mẫu mới bìa màu xanh tím than được Bộ Công an triển khai cấp cho người dân từ ngày 1/7. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, một số Đại sứ quán Đức, Tây Ban Nha, Czech… tại Việt Nam đã thông báo về việc dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. (XEM CHI TIẾT).