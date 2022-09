Bản tin 8H: Sự thực viên chức phường nhận tiền của người bán hàng rong

TPO - Liên quan đến việc một người đàn ông nhận một vật giống tiền của người phụ nữ bán hàng rong, ngày 9/9, UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã có quyết định đình chỉ công việc với người đàn ông này.

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc bộ. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT từ ngày 9/9. Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, được điều động và bổ nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội. Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và Phát triển - Cục ATTT, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng. Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT. Ông Trần Quang Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục ATTT) nhận quyết định tập sự Phó Cục trưởng Cục ATTT.

Liên quan đến việc một người đàn ông nhận một vật giống tiền của người phụ nữ bán hàng rong, ngày 9/9, UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã có quyết định đình chỉ công việc với người đàn ông này. Người này không phải công chức, viên chức của phường Hàng Trống, chỉ là tự quản viên, hỗ trợ lực lượng trong công tác trật tự đô thị. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo tự quản nhận một vật giống tiền của người phụ nữ bán hàng rong. Qua tìm hiểu, vụ việc trên diễn ra tại phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm bay 9 tháng đối với Đ.D.Kh (SN 1996, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì hành vi hút thuốc lá trên máy bay. Trước đó, chiều ngày 1/8, Đ.D.Kh bị phát hiện hút thuốc lá trên chuyến bay VU939 chặng HAN-SGN, dự kiến cất cánh 16h35, khi chuyến bay đã đóng cửa khởi hành. Nhà chức trách hàng không sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với nam hành khách này. Tuy nhiên, quá thời hạn nộp tiền phạt, nam hành khách này vẫn cố tình chây ì nộp phạt mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc.

Tối 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (25/8 - 8/9), lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản 136.886 trường hợp vi phạm. Phạt tiền hơn 248 tỷ đồng, tước hơn 24.000 Giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 38.000 phương tiện. Trong các trường hợp vi phạm trên, có hơn 24.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe máy, tiếp đến là ô tô con. Qua đó, phạt hơn 113 tỷ đồng và tước hơn 15.000 giấy phép lái xe.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ngày và đêm 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Riêng khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ trưa chiều nay, mưa lớn giảm dần, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo từ chiều nay đến hết chiều mai, mưa giảm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An. Từ khoảng đêm 11//9-13/9, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 3.644 bệnh nhân COVID-19 trong nước (tăng 453 ca so với ngày hôm qua) và 5 ca nhập cảnh. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận hơn 3.000 ca mắc trong 24 giờ đồng hồ. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.435.472 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 17.576 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.278.977 ca. Bệnh nhân đang thở ô xy là 138 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.126 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an TP Hà Nội, Công an TP đã mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, có 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn PCCC. Trong số này có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên đã bị xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 326 cơ sở qua kiểm tra không có khả năng khắc phục đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ. Tính từ giữa tháng 8 đến nay, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã tạm đình chỉ 27 cơ sở, phạt 1 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)