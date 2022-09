Bản tin 8H: Đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên ở Hà Nội trong đêm

TPO - Lực lượng chức năng đã cứu sống được nam thanh niên, còn cô gái trong vụ nhảy cầu Long Biên vẫn chưa rõ tung tích.

Tối 6/9, lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, khoảng 20h30 cùng ngày, Công an phường Ngọc Lâm nhận được tin báo tại khu vực giữa cầu Long Biên xảy ra vụ việc đôi nam nữ trẻ bất ngờ nhảy xuống sông Hồng mất tích. Theo vị lãnh đạo, sau khoảng 15 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được nam thanh niên, còn cô gái vẫn đang mất tích. Sức khỏe của nam thanh niên đã dần ổn định. Theo nhân chứng, khoảng 20h25, người đi đường nhìn thấy một cô gái trẻ nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng. Tiếp đó, một nam thanh niên hét lên rồi nhảy xuống sông theo cô gái trẻ. Tại hiện trường, 2 nạn nhân để lại một chiếc xe máy cùng giày dép.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm (7/9), nhiều nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn với lượng phổ biến 40-80 mm. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Từ đêm 7/9 đến đêm 8/9, mưa dông lan rộng ra khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Sau đó, khu vực giảm mưa và trời hửng nắng. Chuyên gia cảnh báo khu vực đồng bằng, trung du, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể hứng đợt mưa lớn liên tiếp trong 4 ngày tới (8-12/9). Thời tiết dịp cuối tuần ở miền Bắc duy trì nhiều mây, mưa dông.

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh một người phụ nữ chở một cháu bé 6 tuổi trên xe đạp nghi bắt cóc. Sự việc được xác định xảy ra ngay cổng trường tiểu học ở xã Hồng Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình). Tối 6/9, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho hay, theo báo cáo sơ bộ, người phụ nữ trên ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), gần 50 tuổi. Khoảng 10 năm trước, bà mất chồng. Thần kinh vốn không ổn định, cách đây 3 tháng, con gái 11 tuổi của bà cũng qua đời vì tai nạn giao thông nên người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm, đi lang thang. Công an huyện Đông Hưng nhận định, có thể do vậy mà khi nhìn thấy cháu bé người phụ nữ muốn đưa đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng.

Chiều 6/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với cô gái trẻ có phát ngôn xúc phạm một lãnh đạo cấp cao. Cô gái bị xử phạt là N.T.T.L. (SN 1996, trú thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). L. bị xử phạt tối đa 10 triệu đồng vì bị áp dụng tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Theo phòng PA03 Công an Thái Bình, phát ngôn của N.T.T.L. là sai sự thật, suy diễn, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với ngôn từ đã gây kỳ thị...

Ngày 6/9, Việt Nam ghi nhận 3.694 ca COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất tại nước ta trong hơn 3 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.424.754 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.690 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.237.971 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 117 ca. Từ 17h30 ngày 05/9 đến 17h30 ngày 06/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.123 ca. (XEM CHI TIẾT)

Sáng ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu 12 người trong vụ cháy quán Karaoke A.P nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An), trong đó có ít nhất 7 người thương vong. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6/9 quán karaoke A.P bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội trên lầu của quán. Do ngọn lửa bít lối đi khiến một số nhân viên và khách hát trong quán liều mình nhảy xuống đất để thoát thân. Theo ghi nhận, đến 21h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/9, nhóm phóng viên các báo Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi đến thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận vụ việc tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường ở khu vực này. Sau khi tác nghiệp xong và trên đường di chuyển ra khỏi mỏ đất, nhóm phóng viên bị hai xe tải mang BKS 76C-139.56 và 76C-122.79 dán logo “Lý Tuấn” chặn đường, không cho lưu thông. Sau đó, hai xe tải trên đã đổ hết lượng đất có sẵn trên xe, bịt kín lối đi khiến nhóm phóng viên “mắc kẹt” trong khu vực mỏ. Theo anh N., họ bị “giam lỏng” từ lúc gần 10 giờ đến hơn 12 giờ vẫn chưa thể rời đi, dù Công an xã đã có mặt nhưng nhóm người trên vẫn không chịu di dời đống đất nói trên. (XEM CHI TIẾT)