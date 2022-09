Bản tin 8H: Trường học bị sét đánh bốc cháy trước ngày khai giảng

TPO - Trước thềm năm học mới, một điểm trường ở tỉnh Kon Tum bị sét đánh cháy rụi.

Ngày 4/9, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận một điểm trường của Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man vừa bị sét đánh bốc cháy. Thầy Bùi Văn Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man, thông tin, sự việc diễn ra vào khoảng 15h40 ngày 3/9. Ba phòng làm việc tại trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man bị sét đánh trúng. Vụ cháy đã thiêu rụi 4 tủ đựng hồ sơ, tài liệu của nhà trường. Bên cạnh đó, sét đánh đã làm hư hỏng một máy in, 2 quạt trần, hệ thống điện, hệ thống trần và mái nhà. Ngoài ra một phần tường bị nứt và cháy đen, một số tài liệu bị ướt trong quá trình phun nước dập lửa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (5/9), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C; Nam Bộ 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tối 4/9, ông Đinh Hồng Hà - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - đơn vị quản lý tuyến QL51), cho biết trạm thu phí T2 trên QL51 (xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã xả trạm tổng cộng 38 lần trong 4 ngày qua. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày đêm có 39.300 lượt xe qua lại, tăng khoảng 7.000 lượt xe/ ngày đêm so với ngày thường. Tình trạng ùn tắc giao thông chỉ xảy ra một số thời điểm làm trạm thu phí T2 quá tải gây ùn ứ kéo dài.

Sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 diễn ra trên cả nước sau hai năm ngành giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Năm học 2022 - 2023 toàn ngành giáo dục có tổng số gần 23 triệu học sinh. Năm học này được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Y tế cho biết, ngày 4/9, Việt Nam ghi nhận 1.390 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.418.894 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.390 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.211.563 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 89 ca. Từ 17h30 ngày 03/9 đến 17h30 ngày 04/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Thanh Hóa. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.120 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 48 người và bị thương 51 người. Theo Cục CSGT, về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 41.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng; tạm giữ 941 xe ô tô; 12.700 xe máy và 106 phương tiện khác; tước hơn 6.200 nghìn Giấy phép lái xe (GPLX) các loại. (XEM CHI TIẾT)