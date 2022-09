Bản tin 8H: Anh trai tử vong khi cố cứu em gái khỏi đuối nước

TPO - Một nam sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu đã tử vong khi cố cứu em gái khỏi bị đuối nước lúc hái bông súng ở ao gần nhà.

Ngày 2/9, theo thông tin từ Trường ĐH Bạc Liêu, anh Nguyễn Quốc Thìn (21 tuổi; ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), sinh viên năm 4 của ngành nuôi trồng thủy sản, Bí thư Đoàn Khoa Nông nghiệp, đã tử vong sau khi cố gắng cứu em gái mình là Nguyễn Phương N. (17 tuổi) khỏi bị đuối nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/9, Thìn và N. đi đến ao gần nhà để hái bông súng. Không may, xuồng bị lật. Thìn tìm cách đẩy N. lên bờ nhưng hai anh em bị chìm dần xuống ao sâu do đuối sức. Chủ chòi vịt gần đó phát hiện nên nhảy xuống ao đưa N. lên bờ an toàn, còn Thìn không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/9), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng hơn 35 độ C. Từ tối 3/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to; khu vực Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 3/9, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các chuyên gia dự báo, từ ngày 3-5/9, chỉ số UV gây hại ở hầu hết các thành phố trên cả nước tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8-10); riêng chỉ số UV cực đại ở các thành phố Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 5/9 có xu hướng giảm xuống mức nguy cơ gây hại cao (6-7).

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) thông tin, đơn vị này đang cố gắng thúc đẩy đàm phán, đưa liên danh nhà thầu CP03 thi công đoạn ngầm dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 9/2022. Gói thầu CP03 do liên danh nhà thầu Huyndai - Ghella đảm nhận thi công với 4 km hầm ngầm, 4 nhà ga ngầm và dốc hạ ngầm. Tổng giá trị gói thầu là hơn 6.500 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển châu Á. Theo hợp đồng ký kết ngày 30/10/2015, tổng thời gian thi công gói thầu là 49 tháng (từ ngày 6/2/2017 - 6/3/2021). Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn bởi các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến ngầm. Đến tháng 8/2021, nhà thầu CP03 có thông báo tạm dừng thi công, khối lượng thi công mới đạt khoảng 32%.

Ông Lò Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết, khoảng 11h45 ngày 2/9, tại khu vực suối Nậm Núa (địa phận bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái mất tích. Vào thời điểm trên, cháu L. (sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt) và cháu Th. (sinh năm 2008, trú tại bản Phăng 1, xã Mường Phăng) đang chơi, chụp ảnh tại khu vực suối Nậm Núa thì bị trượt chân ngã xuống suối đuối nước và bị cuốn trôi mất tích. Hiện vẫn chưa rõ tung tích hai nạn nhân.

Ngày 2/9, Việt Nam ghi nhận 1.548 ca COVID-19, giảm 1.132 ca so với 24 giờ trước đó. Đây là ngày có số ca mắc mới giảm sâu đặc biệt trong nhiều ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.415.907 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.087 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.195.874 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 128 ca. Từ 17h30 ngày 1/9 đến 17h30 ngày 2/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.118 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người. Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.472 trường hợp vi phạm; phạt tiền 15,977 tỉ đồng; tạm giữ 246 xe ôtô, 3.204 xe môtô, 16 phương tiện khác; tước 1.571 giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)