Bản tin 8H: Xe tải mất lái tông chết hai phụ nữ rồi lật đổ bên đường

TPO - Khi đang lưu thông, xe tải bất ngờ mất lái tông trúng xe máy chở hai phụ nữ rồi lật đổ bên đường.

Theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, chiều 31/8, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Hiệp Phú, huyện Di Linh, xe tải BKS 49C-236.71 đang lưu thông hướng TPHCM đến TP Đà Lạt mất lái, lao sang bên trái đường. Vào thời điểm trên, chị Đ.T.T.T (28 tuổi) điều khiển xe mô tô BKS 59B1 - 377.70 chở bà V.T.K.N. (56 tuổi) lưu thông chiều ngược lại, bất ngờ bị xe tải tông trúng và hai người tử vong tại chỗ. Sau khi đè xe máy, chiếc xe tải tiếp tục đổ lật bên đường. Nam tài xế điều khiển xe tải được xác định là Hoàng Tấn P. (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm nay (1/9), Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Tiết trời khá dịu mát. Miền Trung cũng đón ngày nghỉ lễ đầu tiên với thời tiết đẹp, chỉ chiều và tối có mưa rào và giông nhưng lượng không lớn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ khoảng 32-33 độ, còn từ Quảng Bình - Bình Thuận nhiệt độ trong ngưỡng 33 -35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết dễ chịu, trời nắng nhẹ. Tuy nhiên, ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang mạnh dần lên nên chiều và tối nay từ khoảng 15h trở đi mây giông sẽ kéo tới nhanh. Đặc biệt, khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong đó có TP.HCM sẽ có mưa giông mạnh.

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định đặc xá năm 2022 số 978/QĐ-CTN cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022.

Tối 31/8, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất. Theo đó, trận động đất mới nhất được ghi nhận có độ lớn 2.5, vào lúc 17 giờ 23 phút 05 giây. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, lúc 04 giờ 10 phút 14 giây cùng ngày, một trận động đất mạnh 2.6 độ cũng xảy ra tại khu vực này. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngày 31/8, Việt Nam ghi nhận 2.727 ca COVID-19, giảm 514 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.411.679 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.489 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.178.760 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 149 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch. Thay đổi áp dụng kể từ ngày 9/9/2022. Theo HoSE, FLC bị đình chỉ giao dịch vì doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Trước đó, từ 1/6, FLC bị hạn chế giao dịch và (chỉ được mua bán vào phiên chiều) vì doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/8, PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tuần cuối của tháng 8, số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố vẫn ở mức cao. Hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 ca nhập viện điều trị, ngoài ra còn nhiều bệnh nhân trở nặng được từ các tỉnh đến TPHCM. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố đã ghi nhận 46.044 trường hợp mắc SXH. Số bệnh nhân đã tăng 452,3% so với cùng kỳ năm trước (năm 2021 là 8.337 trường hợp). Trong số bệnh nhân nhập viện có 18 trường hợp nặng không qua được nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)