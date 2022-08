Bản tin 8H: Bỏ chạy sau khi tông chết người, tài xế ô tô ở Hà Nội bị người dân bắt về

TPO - Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế xe ô tô bỏ chạy đến ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt thì bị người dân đuổi theo và chặn giữ, đưa quay lại hiện trường.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 25/7, tại đối diện số 271 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Kona màu trắng BKS 30H-269.59 (chưa rõ người điều khiển) với xe mô tô BKS 29M1-570.53. Hậu quả, một người phụ nữ tử vong. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô bỏ chạy đến ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt thì bị người dân đuổi theo và giữ lại, đưa quay lại hiện trường. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tìm kiếm người biết hoặc chứng kiến người đuổi theo chặn đầu xe ô tô gây tai nạn và đưa người lái xe ô tô quay lại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 33- 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, từ hôm nay đến ngày 31/8, chỉ số tia UV gây hại tiếp tục duy trì giá trị cao đến rất cao tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, tại một số khu vực từ Huế trở vào có thể xuất hiện các giá trị tia cực tím ở mức cực đoan.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP về việc cập nhật “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo số liệu, đến ngày 23/8, còn 16,7 triệu mũi tiêm chưa cập nhật lên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giao Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Đồng thời, hàng ngày báo cáo kết quả cho Công an cấp xã/phường trước 16h để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, đầu mối nhận báo cáo là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), thời gian hoàn thành trước ngày 10/9.

Sáng 28/8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện, ngăn chặn 24 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước qua khu vực mốc 797 và 798. Tại khu vực mốc 783, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Chung cũng phát hiện, ngăn chặn 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 22 công dân Việt Nam; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng của Trung Quốc trao trả. Các công dân này đều xuất cảnh trái phép từ năm 2019-2020.

Khoảng 18h ngày 28/8, tại km 101+400, tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, một ô tô 5 chỗ do một phụ nữ (48 tuổi, trú TP Nam Định) chạy trên Quốc lộ 10 đã bất ngờ chuyển hướng băng qua đường ngang để đi vào thôn Phú Thứ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản. Khi đầu xe ô tô vừa chạm đường ray thì bị tàu HSE5 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM đâm văng khỏi mốc giới hạn đường sắt. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trong xe có 6 phụ nữ, may mắn chỉ 1 người (ngồi ghế đầu bên cạnh người lái) bị thương nhẹ, 5 người còn lại bị hoảng loạn. Vụ tai nạn đã làm chiếc ô tô con hư hỏng nặng. Tàu HSE5 bị chậm so với lộ trình 22 phút.

Công an Hải Phòng vừa thông tin, tại địa bàn huyện An Lão vừa xảy ra vụ nổ khí gas trong một gian bếp nhà thờ dòng họ Bùi khiến 3 người bị bỏng nặng. Theo đó, khoảng 18h45 ngày 27/8, tại nhà thờ dòng họ Bùi (thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành, huyện An Lão), bà V ngửi thấy mùi khí ga từ phía bếp nên bật điện kiểm tra. Không may, khi vừa bật công tắc điện, gian bếp phát nổ khiến 3 người đang dọn dẹp gần đó bị bỏng nặng. Ba nạn nhân được xác định gồm: Bà Vũ Thị V, (68 tuổi), anh Bùi Quang T (35 tuổi) và chị Trần Thị Ánh N (31 tuổi, cùng trú tại thôn Phương Chử Tây). Được biết, trong gian bếp này có bình gas loại 13,7kg, ít sử dụng.

Ngày 28/8 Việt Nam ghi nhận 1.705 ca COVID-19, giảm 492 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.403.302 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.918 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.150.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 99 ca. Từ 17h30 ngày 27/8 đến 17h30 ngày 28/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.112 ca. (XEM CHI TIẾT)