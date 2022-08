Bản tin 8H: Hai Thiếu tướng Quân đội nhận trọng trách mới

TPO - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị.

Ngày 30/8, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân. Theo đó, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, nguyên Phó chính ủy Quân khu 7, làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân. Cùng ngày cũng diễn ra Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị. Tại hội nghị, Trung tướng Trần Quang Trung đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn để chờ nghỉ hưu theo quyết định của trên. Hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/9/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày cuối tháng 8/2022, Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục những ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, cảm giác oi bức. Chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8.0 - 10.0). Mặc dù ngày nắng nhưng hai khu vực này vẫn có thể xảy ra mưa dông lúc chiều tối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 30/8, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND thành phố, Bệnh viện Ung bướu có 2 cơ sở, trong đó cơ sở 1 tại quận Bình Thạnh và cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức. Đến thời điểm này, đã có 800 nhân viên đã chuyển xuống cơ sở 2 làm việc, chiếm 50% nhân sự toàn bệnh viện. Từ năm 2021 đến nay, bệnh viện đã có hơn 130 nhân viên y tế nghỉ việc. Lý do được đưa ra là do thu nhập thấp, đồng thời họ phải di chuyển đến cơ sở 2 để làm việc với quãng đường quá xa. Trung bình năm 2021, nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu chỉ nhận mức lương 8 triệu đồng/tháng.

Ngày 30/8, Việt Nam ghi nhận 3.241 ca COVID-19, tăng 832 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Đáng chú ý, trong ngày có 4 bệnh nhân tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong khoảng 3 tháng qua tại nước ta. Hiện có 137 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 46 trường hợp so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.408.952 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.142 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.170.271 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/8, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi. Ông Nơi được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trưởng thành từ quân đội (Tiểu đoàn Tây Đô). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai kể từ ngày 18/8/2022. (XEM CHI TIẾT)