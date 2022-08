Ngày 30/8, tăng vọt số ca mắc COVID-19, số tử vong và bệnh nhân nặng

TPO - Ngày 30/8, Việt Nam ghi nhận 3.241 ca COVID-19, tăng 832 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Đáng chú ý, trong ngày có 4 bệnh nhân tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong khoảng 3 tháng qua tại nước ta. Hiện có 137 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 46 trường hợp so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.408.952 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.980 ca nhiễm). Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.142 ca Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.170.271 ca Số bệnh nhân đang thở ô xy là 137 ca, trong đó: - Thở ô xy qua mặt nạ: 124 ca - Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca - Thở máy không xâm lấn: 2 ca - Thở máy xâm lấn: 7 ca - ECMO: 0 ca Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 29/8 đến 17h30 ngày 30/8 ghi nhận 4 ca tử vong tại: Cần Thơ (1), Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). Trong ngày 29/8 có 300.913 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 256.291.765 liều, trong đó: + Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.649.646 liều: Mũi 1 là 71.075.947 liều; Mũi 2 là 68.638.409 liều; Mũi bổ sung là 14.852.997 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 49.972.687 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 14.109.606 liều. + Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.343.510 liều: Mũi 1 là 9.096.218 liều; Mũi 2 là 8.804.269 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.443.023 liều. + Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.298.609 liều: Mũi 1 là 9.284.426 liều; Mũi 2 là 6.014.183 liều. Hà Minh