Đại tướng Tô Lâm tiếp xúc, giải đáp các kiến nghị của cử tri Hưng Yên

Ngày 6/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Khoái Châu kiến nghị những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội; quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; cần có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản sau thu hoạch...

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, thuốc khám, chữa bệnh; đồng thời bày tỏ băn khoăn khi chưa có quy định nhất quán nhiều năm về chương trình giáo dục, thi tuyển đầu vào các cấp và vào các trường cao đẳng, đại học.

Chính phủ cần có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm triệt để các khoản chi không cần thiết, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Đồng thời, cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng các trung tâm, nhà máy xử lý rác thải tập trung và có cơ chế đặc thù hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này...

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Khoái Châu nói riêng.

Trong 4 tháng qua, tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước (xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố), chỉ số công nghiệp tăng 7,63%, thu ngân sách nhà nước tăng 13,41% so với cùng kỳ năm 2023...

Thông tin đến cử tri về tình hình an ninh trật tự trên cả nước, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cả nước xảy ra 22.220 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá các loạt tội phạm đạt 78%; số vụ tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, ma túy, môi trường được phát hiện, xử lý đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời những kiến nghị của cử tri về chính sách an sinh xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chính sách xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Đây là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng đối với chương trình giáo dục phổ thông, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

So với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 nhiều điểm mới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, mặc dù trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Việc điều chỉnh quy định theo các năm nhằm đáp ứng điều kiện thực tế khi triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Việc biên soạn và thẩm định sách giáo khoa cho chương trình mới được đảm bảo đúng tiến độ, triển khai "một chương trình, nhiều sách giáo khoa" và xã hội hóa trong biên soạn, phát hành sách giáo khoa bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tạo sự chủ động, sáng tạo cho giáo viên, học sinh và nhà trường.

Đặc biệt, chuyển từ "nặng về truyền thụ kiến thức" sang "phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh."

Trong khi đó, việc thi tuyển đầu vào các cấp được giao về các địa phương tổ chức thực hiện trên cơ sở thực tế tình hình từng địa phương; đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy định cụ thể cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng cho học sinh.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 24 Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024), một trong các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là "Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính."

Như vậy, đối với những trường hợp thay đổi đơn vị hành chính cấp xã thì không bắt buộc phải cấp đổi lại thẻ căn cước.

Tuy nhiên, nếu công dân có nhu cầu, cơ quan chức năng thực hiện cấp đổi lại thẻ căn cước cho công dân.Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổng hợp, tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, kịp thời chuyển tải tới cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Khoái Châu nói riêng, xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến cử tri theo đúng thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật.

Những trường hợp kiến nghị cần có thời gian nhất định để giải quyết, cơ quan chức năng cần nêu rõ thời hạn, lộ trình giải quyết để cử tri biết, theo dõi hoặc cộng tác khi cần thiết; đồng thời kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri cần thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện chức năng giám sát.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền, sở, ngành tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Khoái Châu nói riêng, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động có văn bản trả lời, đồng thời gửi tới cử tri có kiến nghị, đại biểu Quốc hội tỉnh, cơ quan chức năng thực hiện chức năng giám sát.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng 50 bộ máy vi tính cho huyện Khoái Châu.

