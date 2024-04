Hầu hết cử tri đồng ý sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ

TPO - Có hơn 95% cử tri tham gia ý kiến đồng ý sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ. Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến không đồng ý với lý do muốn giữ lại tên cũ hay còn lo ngại việc chuyển đổi giấy tờ, giải quyết thủ tục hành chính…

Ngày 9/4, UBND TP. Cần Thơ có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP. Cần Thơ có 4 phường thuộc diện sắp xếp, sáp nhập thuộc UBND quận Ninh Kiều, gồm các phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình; tên phường mới sau sáp nhập dự kiến là phường Thới Bình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường trên đã lập, niêm yết danh, và thực hiện lấy phiếu ý kiến cử tri từ ngày 26 - 29/3. Tổng số có trên 32.000 cử tri tham gia ý kiến, chiếm hơn 98% tổng số cử tri của 4 phường.

Kết quả, hơn có 31.100 cử tri đồng ý (chiếm hơn 95%); có 917 cử tri không đồng ý (gần 3%). Trong đó, riêng phường An Cư có 100% cử tri đồng ý; phường Thới Bình có hơn 99% đồng ý và 0,4% không đồng ý; phường An Nghiệp có hơn 98% đồng ý và hơn 1% không đồng ý; phường An Phú có hơn 94% đồng ý và hơn 4,5% không đồng ý.

Bên cạnh đồng ý và không đồng ý, các ý kiến khác cũng được ghi nhận. Theo đó, các phường An Nghiệp, An Phú và Thới Bình có 429 cử tri không đồng ý nhưng không nêu lý do.

Riêng phường An Cư có 488 cử tri không đồng ý với lý do muốn giữ lại tên An Cư sau khi sáp nhập phường mới; lo ngại việc chuyển đổi giấy tờ có liên quan, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ quá tải khi sáp nhập phường.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP. Cần Thơ, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư vào phường Thới Bình.

Phường Thới Bình sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên gần 2km2; dân số 56.364 người. Trụ sở làm việc dự kiến đặt tại UBND phường Thới Bình.

Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 1.440km2; dân số hơn 1,45 triệu người, bao gồm: dân số thực tế thường trú hơn 1,36 triệu người; dân số tạm trú quy đổi hơn 84.500 người. Sau sắp xếp theo phương án trên, Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận, 4 huyện); 80 đơn vị hành chính cấp xã (36 xã, 39 phường, 5 thị trấn).